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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y un golazo para la victoria agónica 2-1 del Real Madrid femenino contra Ajax

Linda Caicedo y un golazo para la victoria agónica 2-1 del Real Madrid femenino contra Ajax

Este miércoles, la atacante colombiana Linda Caicedo se reportó con una gran anotación para el triunfo del equipo 'merengue', en un compromiso de la UEFA Champions League femenina.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en Real Madrid.
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Real Madrid femenino derrotó 2-1 a Ajax este miércoles en la Champions League, y el marcador derrotó 4-1 al cuadro neerlandés, con un golazo de Linda Caicedo.

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Cuando el duelo estaba empatado 1-1, al minuto 90+6, cuando habían adicionado siete, apareció la atacante colombiana para recibir la pelota desde la banda izquierda, ir al centro y desde afuera del área sacar un remate potente, para el triunfo agónico.

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