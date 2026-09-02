Linda Caicedo y un golazo para la victoria agónica 2-1 del Real Madrid femenino contra Ajax

Real Madrid femenino derrotó 2-1 a Ajax este miércoles en la Champions League, y el marcador derrotó 4-1 al cuadro neerlandés, con un golazo de Linda Caicedo.

Cuando el duelo estaba empatado 1-1, al minuto 90+6, cuando habían adicionado siete, apareció la atacante colombiana para recibir la pelota desde la banda izquierda, ir al centro y desde afuera del área sacar un remate potente, para el triunfo agónico.

Así fue el gol de Linda Caicedo en Real Madrid vs Ajax, por Champions League: