Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla, con algo de suspenso, celebró con Girona: así fue su gol en la Copa del Rey

Yaser Asprilla, con algo de suspenso, celebró con Girona: así fue su gol en la Copa del Rey

El número '10' del Girona decretó el 1-1 parcial en el tablero en duelo contra Ourense CF, en compromiso válido por la segunda ronda de la Copa del Rey. ¡Vea acá el gol de Yaser Asprilla!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Yaser Asprilla celebra su gol con Girona en la Copa del Rey.
Yaser Asprilla celebra su gol con Girona en la Copa del Rey.
X de @GironaFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad