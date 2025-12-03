Yaser Asprilla, con algo de suspenso, celebró con Girona: así fue su gol en la Copa del Rey

Yaser Asprilla se reportó en el marcador este miércoles con Girona, que visitó al Ourense CF por la Copa del Rey. El número '10' del cuadro gironés decretó el 1-1 parcial en el tablero, al minuto 24.

El tanto del exjugador del Watford inglés fue en suspenso. Se paró frente al balón en un cobro desde el punto blanco del penalti, pero en primera instancia, el arquero del cuadro rival le adivinó el lanzamiento. Sin embargo, en la siguiente acción, en el rebote, la pelota le quedó servida a un compañero de Yaser, quien posteriormente asistió para que ahora sí anotara.

Vea acá el gol de Yaser Asprilla con Girona en la Copa del Rey:

⚽💥🇨🇴 ¡Gol de Yáser Asprilla, el colombiano marcó el empate de Girona contra Ourense!#CopaDelReyxWIN pic.twitter.com/KPH6A3lQTB — Win Sports (@WinSportsTV) December 3, 2025