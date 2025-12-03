La razón por la que James Rodríguez quiere seguir activo en el fútbol; "es una fanática total"

En las últimas horas ha generado resonancia una entrevista que le concedió James Rodríguez a Gol Caracol y Noticias Caracol, después de haber participado en un evento publicitario en la ciudad de Bogotá.

Ya este miércoles, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', nuestro comentarista Ricardo Orrego contó algunos detalles de la percepción que se llevó luego de haber compartido durante algo más de 10 minutos con el '10' de la Selección Colombia.

"Lo encontré muy tranquilo a James, muy maduro, encontrar a un jugador no con las pulsaciones de un partido, no previo a competir, no en un entrenamiento, sino en otro escenario. Me confesó algo, que Salomé, su hija, le ha dicho que no se vaya todavía, me dijo que ella es una fanática del fútbol, es consumidora total de fútbol. Se lo ha dicho al oído", explicó Orrego inicialmente. Esto con relación a algunas palabras que cruzaron más allá de la nota periodística.

El tema siguiente contado por el jefe de Caracol Sports tuvo que ver con el futuro de la carrera deportiva del nacido en Cúcuta y de 34 años. "Me dijo que lo que quiere es un proyecto, no solamente estampar la firma en un contrato,sino que quiere otro tipo de escenario. Desea jugar, manejar sus cargas y todo pensando de acá a siete meses (por el Mundial 2026)".



Mucho se ha hablado de los coqueteos que le han hecho a Rodríguez Rubio en las últimas semanas, posterior a su cantada salida del León de México. Sin embargo, Orrego también entregó noticia al respecto. "Sobre el futuro cerró su boca, el continente es el nuestro o cercano y el cambio de horario va a ser mínimo, puede ser México o Estados Unidos, a donde terminar".

"Yo no había escuchado que Dynamo Houston, pero en el entorno también se menciona esa posibilidad, porque se ha hablado de Pumas o del Orlando City de la MLS", finalizó Ricardo Orrego.

