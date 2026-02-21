Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el Exterior
¿Por qué James Rodríguez no jugó en Austin FC vs. Minnesota United por la MLS?

¿Por qué James Rodríguez no jugó en Austin FC vs. Minnesota United por la MLS?

A pesar de que había expectativas por el posible debut de James Rodríguez en el fútbol estadounidense, habrá que esperar un poco más de tiempo para verlo en acción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano, es nuevo refuerzo de Minnesota United, de la MLS, para 2026
