¿Por qué James Rodríguez no jugó en Austin FC vs. Minnesota United por la MLS?

La última vez que James Rodríguez disputó un partido oficial fue el 8 de noviembre de 2025, cuando fue titular, portó la cinta de capitán y disputó un total de 84 minutos, en la derrota 1-2 de León contra Puebla, por la Liga MX. Desde entonces ya han pasado más de tres meses y, por eso, se esperaba que su regreso a las canchas fuera de inmediato, con el arranque de la MLS, pero no fue así.

Minnesota United se convirtió en la nueva casa del mediocampista colombiano, de 34 años. Dicho club jugó este sábado 21 de febrero frente al Austin FC, por la fecha 1, en el estadio Q2, y el cucuteño brilló por su ausencia. El entrenador, Cameron Knowles, dio a conocer la alineación titular y quienes integraron el banco de suplentes, y el '10' no apareció, pero fue noticia que sorprendió a pocos.

Incluso antes de que el entrenador destapara sus cartas, ya se sabía que James Rodríguez no había viajado para este compromiso, pues se encuentra realizando un reacondicionamiento físico, mediante una pretemporada individualizada para así ponerse al mismo nivel de intensidad que el resto de sus compañeros en la MLS. Dicha información fue confirmada por el propio director técnico del equipo.

De la mano del cuerpo médico y preparadores físicos de Minnesota trabajan, de manera intensa y detallada, para que el colombiano recupere su mejor estado de forma, desde lo físico. El objetivo de esto es evitar lesiones musculares que lo puedan marginar de varios duelos, evitando que tenga continuidad, que es lo que el propio futbolista está buscando, pensando en el Mundial del 2026.



Así las cosas, se deberá aguardar hasta el sábado 28 de febrero, cuando Minnesota United reciba a Cincinnati, por la segunda jornada de la MLS, en el estadio Allianz Field. Dicho partido está programado para las 4:30 de la tarde (hora de Colombia). Allí, podría aparecer James Rodríguez, pero todo dependerá de su evolución y lo que vea el estratega, quien tomará la decisión final con el mediocampista.



Alineación titular de Minnesota vs. Austin, por la MLS