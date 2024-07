Sebastián Villa y su nueva y sorprendente faceta: ahora se dedicará a esto

La vida de Sebastián Villa ha dado varios giros en los últimos años. Luego de tener algunos escándalos relacionados con delitos de violencia de género y presunto abuso sexual, Boca Juniors, el equipo en donde se encontraba en aquel momento cuando eso salió a la luz, terminó por rescindirle el contrato.

Tras ello, su carrera lo llevó hasta el Beroe Stara Zagora, equipo del fútbol de Bulgaria, en donde estuvo algunos meses, dejando algunos goles y asistencias. Sin embargo, ahora su presente se centra en Independiente Rivadavia, equipo que lo trajo de vuelta al fútbol argentino en donde buscará volver a brillar.

Aunque el caso de su expareja, Tamara Doldán, sigue abierto, Villa intenta empezar de nuevo en el fútbol del cono sur del continente, aunque también con su atención centrada afuera de las canchas, pues en los últimos días, el atacante 'cafetero' decidió anunciar cuál será una de sus nuevas etapas, esta vez, en su vida personal.

Pues bien, el nacido en Bello, Antioquia, ahora invita a ser inversor en distintos proyectos inmobiliarios. "Tras ser presentado como nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia, el colombiano anunció su nueva faceta empresarial por sus redes sociales: invita a sus seguidores a invertir proyectos inmobiliarios en Colombia y Estados Unidos".

Sumado a ello, Cotmaq, empresa al cual se unió a su equipo de socios, decidió publicarlo en sus redes sociales, anunciando la incorporación del exjugador del Tolima a su grupo de trabajo.

"Hace muchos años, seguí mis sueños de ser futbolista profesional. A mis 28 años, he estado en clubes nacionales e internacionales, y como en la vida, el deporte tiene altas y bajas. Me he caído, me he levantado y he celebrado. Todo esto me ha ayudado a tomar mejores decisiones. Por eso, además del fútbol, decidí convertirme en empresario e invertir en varios proyectos inmobiliarios. Hoy estamos terminando un proyecto en la ciudad de Medellín y estamos a punto de comenzar más. ¿Qué esperas para ser parte de nuestro grupo de inversionistas, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos? ¡Vamos todos juntos!", fueron las palabras en las que se le ve al propio Villa hablando, acompañado de varias imágenes de sus mejores goles y jugadas a lo largo de su carrera profesional.

"No gastes, invierte y haz que el dinero trabaje para ti", complementa en la descripción del video en donde aparece como principal protagonista 'Sebas' Villa.

Por el momento, hablando de lo deportivo, se espera que el colombiano vuelva a tener minutos en el fútbol argentino contra Gimnasia y Esgrima el próximo jueves 18 de 2024.