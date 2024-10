"Si a Jhon Durán se le normalizan sus errores, se va a perder como Mario Balotelli"

En las últimas horas de ha hablado de Jhon Durán, delantero de Aston Villa, por lo bueno y por lo malo, luego del triunfo 2-0 sobre Bologna, en la tercera jornada de la Champions League 2024/2025. Lo primero por su gol, el definitivo en la victoria de los ingleses , y lo segundo por haber reaccionado de manera explosiva justo en el momento en el que Unai Emery ordenó su cambio para darle paso a Watkins.

Además de la repercusión en la prensa inglesa y en general de Europa; en nuestro país también se han dado espacios para analizar el tema del también hombre de la Selección Colombia de mayores.

En ese sentido, en 'ESPN' hablaron en las últimas horas con el técnico Alberto Suárez, quien tuvo al número '9' de los 'villanos' en Envigado FC. Y el experimentado adiestrador fue reflexivo al ciento por ciento. Así dijo que "alguna vez tuvimos dificultad con él por la inmadurez, pero quieren que les diga algo: es normal lo que pasa con él. Sus colegas decían que había una oferta de 90 millones por Jhon Jáder para ir a Barcelona. Ahí, imaginen un muchacho de 20 años, viviendo todas esas situaciones...Yo a él lo quiero mucho, no lo sufrí, sino que lo disfruté".

Jhon Jáder Durán, jugador de Aston Villa. James Gill - Danehouse/Getty Images

El 'profe' Alberto Suárez también dejó algunas reflexiones como para tener en cuenta, con un nuevo talento del fútbol colombiano como lo es el antioqueño. "Acá nos interesa mucho el jugador de fútbol y el ser humano nos interesa, cuando aparecen los conflictivos. A Jhon Jáder hay que acompañarlo, como persona no le dedicamos mucho tiempo en la formación, y si esto lo normalizamos (su pataleta tras el cambio de Emery), lo van a perder, se va a perder, en Europa no lo van a aguantar. Hay ejemplos muy cercanos, como Balotelli, que por sus comportamientos se alejó de la élite del fútbol".

Publicidad

Suárez siguió y agregó que "él tiene el talento, es adelantado en el fútbol, pero no como ser humano. Más allá de todo, es un ser humano sensible, una linda persona, pero que está aprendiendo y más ahora que siente el poder mediático multiplicado por 1.000. Reitero, Jhon Jáder no es mala persona, es un muchacho dentro de lo rebelde. Es que tiene 20 años y ha vivido para el fútbol nuestro como si ya tuviera 30. Todo esto es complejo para un colombiano".

¿Habla Alberto Suárez con Jhon Durán?

Publicidad

Alberto Suárez también contó en la misma charla que habitualmente tiene contacto con Durán. Así contó que "yo hablo con él, es constantemente, seguramente mañana vamos a dialogar. Y seguro le digo: 'viste lo que hiciste, lo valoraste, ¿a dónde te va a llevar eso?, que se responsabilice de esos actos. No hay que alcahuetarle todo".