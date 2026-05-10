Sobre la lesión de Johan Mojica habló el técnico del Mallorca; “habrá que esperar”

El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, se mostró muy tranquilo tras el empate contra el Villarreal (1-1), en partido de la Primera división del fútbol español, porque "cuando se compite así, hay que estar tranquilos". Además, se refirió a la lesión del colombiano Johan Mojica, una de las figuras del equipo, y también por su importancia en la Selección Colombia, a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

"El equipo compitió bárbaro contra un equipo Champions. Los chicos no festejaban con el empate, pero en todo momento fuimos en busca de los tres puntos, no hemos dejado pasar el tiempo, queríamos tener dos puntos más, pero me siento orgulloso de los chicos que tuvieron que salir a jugar. Cuando se compite así, hay que estar tranquilos", señaló.



¿Qué pasó con Johan Mojica?

Martín Demichelis no dio detalles específicos de las molestias del lateral izquierdo colombiano, y solamente afirmó que "habrá que esperar, recién justo antes de venir para acá el doctor me repitió lo que me dijo en el campo, sino que uno a veces en la cancha con las revoluciones no termina de analizar lo sucedido".

A pesar de eso, dio un parte de tranquilidad asegurando que por la lesión "tuvo que ser sustituido, pero creo que va a llegar bien para el miércoles (contra Getafe)".

Johan Mojica, lateral de Mallorca. Foto: Getty Imágenes

Demichelis valora positivamente el empate por el rival: "Tuvimos varias situaciones para hacer un segundo gol, como el rival, son muy buenos en eso, transitan a una gran velocidad y por eso son los terceros. Que los chicos estén predispuestos a presionar tras el error facilita que luego se ponga a jugar. Mi equipo siempre intenta jugar, faltó ganar pero dominó a un gran rival", declaró.



Las condiciones no fueron las mejores para los futbolistas: "Es cierto, hacía calor y en este ritmo de partido con dos equipos que no replegaban, había tiempos de transiciones muy rápidas, hay un grupo que ya está recuperando y hay que ganarle al tiempo, que es poco, y ser profesional en las próximas 72 horas. Vamos a llegar bien porque estamos bien en lo mental y como grupo.

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Sin embargo, el argentino puso en valor que su equipo nunca renunció a atacar: "Firmo que el equipo compita como compitió hoy, no nos vamos a ir a defender, no sabemos defendernos todo el tiempo, mi equipo sabe presionar, es valiente, no te asegura el éxito pero te acerca a ganar".

A pesar del error de Arnau Tenas, guardameta rival, en el tanto del empate, el técnico argentino lo definió como "el mejor jugador del partido" tras sus buenas acciones en la segunda mitad.

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Sobre su situación actual en la clasificación, sigue manteniendo la tensión a sus futbolistas para conseguir el objetivo de la salvación: "Dependerá de nosotros, nos quedan tres partidos donde nos miraremos a nosotros mismos. No sé cuantos necesitaremos, tenemos que sumar más que el resto y el 24 este estadio tiene que estar llenísimo este estadio, todos los mallorquines tienen que venir", sentenció.