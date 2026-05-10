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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sobre la lesión de Johan Mojica habló el técnico del Mallorca; “habrá que esperar”

Sobre la lesión de Johan Mojica habló el técnico del Mallorca; “habrá que esperar”

El lateral izquierdo de la Selección Colombia, Johan Mojica, tuvo que ser sustituido este domingo al minuto 62, en el 1-1 con Villarreal. Desde España hay parte de tranquilidad.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Johan Mojica Mallorca
Johan Mojica, futbolista del Mallorca - Foto:
Getty Images

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