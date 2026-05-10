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Gol Caracol  / Así fue el GOLAZO de Marcus Rashford en Barcelona vs Real Madrid, clásico de la Liga de España

Así fue el GOLAZO de Marcus Rashford en Barcelona vs Real Madrid, clásico de la Liga de España

El atacante inglés Marcus Rashford se reportó con un golazo de tiro libre en el Camp Nou, para el 1-0 del Barcelona sobre el Real Madrid, este domingo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de may, 2026
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Marcus Rashford marcó un golazo para Barcelona contra Real Madrid en Liga de España.
Marcus Rashford marcó un golazo para Barcelona contra Real Madrid en Liga de España.
Getty Imágenes

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