Así fue el GOLAZO de Marcus Rashford en Barcelona vs Real Madrid, clásico de la Liga de España

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Barcelona rompió el cero en el marcador en el clásico contra el Real Madrid, este domingo, cuando apenas iban 9 minutos de juego, todo gracias a un golazo de Marcus Rashford.
A pesar de varias ausencias en ambos elencos, el equipo catalán logró adelantarse con una anotación de tiro libre de Marcus Rashford, quien sorprendió al arquero belga Thibaut Courtois.
Es el octavo gol del delantero inglés en la temporada de la Liga de España. Además, suma siete asistencias en el campeonato de ese país.
¡¡QUÉ GOLAZO DE MARCUS RASHFORD!! ¡BARCELONA SE PUSO EN VENTAJA Y SE ACERCA AL TÍTULO!— DSPORTS (@DSports) May 10, 2026
El inglés convirtió de tiro libre el 1-0 ante Real Madrid.@GiraltPablo - Juan Pablo Varsky#ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/mIwkUMrTOV