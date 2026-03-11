Stefan Medina terminó de arquero de Monterrey contra Cruz Azul; ¿qué tiempo tapó, le hicieron goles?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Cruz Azul derrotó el martes anterior por marcador de 2-3 al Monterrey, que jugó con 10 hombres por la expulsión del arquero uruguayo y exJunior de Barranquilla, Santiago Mele. La portería de los 'rayados' fue ocupada después por el colombiano Stefan Medina.
La 'pandilla' ganaba parcialmente por 2-1 a su rival, pero tras la roja a Mele, la 'máquina cementera' supo aprovechar la oportunidad para darle vuelta al tablero e imponerse sobre el campo de juego del estadio BBVA, por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ni Medina Ramírez pudo frenar a Cruz Azul.
Los 'cementeros' tomaron ventaja en el minuto 25. En un tiro de esquina, Erik Lira se hizo con la pelota, y de pierna derecha, metió el balón en la red para el 0-1.
Cuando mejor estaba Cruz Azul, los 'rayados' empataron en el 35' con una anotación de Roberto de la Rosa, quien recibió un balón de Carlos Salcedo y aprovechó la floja marca de los zagueros rivales para igualar el duelo.
Publicidad
Monterrey fue por más, y en el minuto 40 se puso delante. Otra vez De la Rosa anotó de zurda, a pase de Luis Reyes; el 2-1 se hizo para los dueños de casa.
Pero cuando Monterrey había detenido a un Cruz impetuoso en su afán de atacar, el golero 'charrúa' Santiago Mele hundió a los 'rayados' con una falta en el área; al pegarle un puñetazo a Omar Campos
y que posteriormente provocó un penalti y su expulsión en la contienda por dos tarjetas amarillas; esto a la altura del minuto 80. Sin cambios disponibles, Stefan Medina tomó el riesgo, se puso los guantes y se colocó bajo los tres palos.
El exAtlético Nacional estuvo 'cara a cara' con Gonzalo Piovi, quien lo engañó a la perfección y marcó al 84' el 2-2 parcial en el tablero.
Publicidad
Y en el minuto 90, Nicolás Ibañez anotó con pierna diestra, a pase de Campos, el 2-3 final en el BBVA para Cruz Azul.
🫨Del triunfo a la remontada: en el Monterrey🇲🇽 vs. Cruz Azul🇲🇽, Santiago Mele🇺🇾 fue expulsado cuando su equipo ganaba 2-1. Stefan Medina🇨🇴 tuvo que ir al arco y Cruz Azul terminó dándole vuelta al partido 3-2. #másdeportes pic.twitter.com/b8uP8Zooca— más+deportes (@webmasdeportes) March 11, 2026
La vuelta de esta llave se llevará a cabo el martes 17 de marzo, en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, y en donde Cruz Azul parte con ventaja por lo conseguido en la ida por 2-3; sin embargo, Monterrey espera hacer una mejor presentación y darle la vuelta en el certamen para instalarse en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.