Stefan Medina terminó de arquero de Monterrey contra Cruz Azul; ¿qué tiempo tapó, le hicieron goles?

Cruz Azul derrotó el martes anterior por marcador de 2-3 al Monterrey, que jugó con 10 hombres por la expulsión del arquero uruguayo y exJunior de Barranquilla, Santiago Mele. La portería de los 'rayados' fue ocupada después por el colombiano Stefan Medina.

La 'pandilla' ganaba parcialmente por 2-1 a su rival, pero tras la roja a Mele, la 'máquina cementera' supo aprovechar la oportunidad para darle vuelta al tablero e imponerse sobre el campo de juego del estadio BBVA, por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Ni Medina Ramírez pudo frenar a Cruz Azul.

¿Cómo se presentó el partido?

Los 'cementeros' tomaron ventaja en el minuto 25. En un tiro de esquina, Erik Lira se hizo con la pelota, y de pierna derecha, metió el balón en la red para el 0-1.

Cuando mejor estaba Cruz Azul, los 'rayados' empataron en el 35' con una anotación de Roberto de la Rosa, quien recibió un balón de Carlos Salcedo y aprovechó la floja marca de los zagueros rivales para igualar el duelo.



Stefan Medina ocupó la posición de arquero en Monterrey vs. Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf. Getty

Monterrey fue por más, y en el minuto 40 se puso delante. Otra vez De la Rosa anotó de zurda, a pase de Luis Reyes; el 2-1 se hizo para los dueños de casa.



Stefan Medina terminó de arquero; ¿qué tiempo tapó y cuántos goles le hicieron?

Pero cuando Monterrey había detenido a un Cruz impetuoso en su afán de atacar, el golero 'charrúa' Santiago Mele hundió a los 'rayados' con una falta en el área; al pegarle un puñetazo a Omar Campos

y que posteriormente provocó un penalti y su expulsión en la contienda por dos tarjetas amarillas; esto a la altura del minuto 80. Sin cambios disponibles, Stefan Medina tomó el riesgo, se puso los guantes y se colocó bajo los tres palos.

El exAtlético Nacional estuvo 'cara a cara' con Gonzalo Piovi, quien lo engañó a la perfección y marcó al 84' el 2-2 parcial en el tablero.

Y en el minuto 90, Nicolás Ibañez anotó con pierna diestra, a pase de Campos, el 2-3 final en el BBVA para Cruz Azul.

🫨Del triunfo a la remontada: en el Monterrey🇲🇽 vs. Cruz Azul🇲🇽, Santiago Mele🇺🇾 fue expulsado cuando su equipo ganaba 2-1. Stefan Medina🇨🇴 tuvo que ir al arco y Cruz Azul terminó dándole vuelta al partido 3-2. #másdeportes pic.twitter.com/b8uP8Zooca — más+deportes (@webmasdeportes) March 11, 2026

¿Cuándo se jugará la vuelta de este partido?

La vuelta de esta llave se llevará a cabo el martes 17 de marzo, en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, y en donde Cruz Azul parte con ventaja por lo conseguido en la ida por 2-3; sin embargo, Monterrey espera hacer una mejor presentación y darle la vuelta en el certamen para instalarse en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.