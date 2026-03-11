Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Qué dijo Donald Trump sobre la participación de la Selección Irán en el Mundial 2026?

¿Qué dijo Donald Trump sobre la participación de la Selección Irán en el Mundial 2026?

Se siguen conociendo reacciones relacionadas con el Mundial 2026 y selecciones como las de Irán, en días del conflicto bélico en Oriente Medio.

Por: AFP
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
La Selección Irán en uno de sus partidos rumbo al Mundial 2026, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
La Selección Irán en uno de sus partidos rumbo al Mundial 2026, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Fotos: Getty y AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad