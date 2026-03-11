La 'jugadota' de Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich de la que aún hablan en Champions

Luis Díaz volvió a tener una buena actuación con Bayern Múnich, esta vez en el marco de la Champions League. El guajiro disputó los 90 minutos en la goleada 1-6 de su escuadra sobre Atalanta, en Bérgamo, por la ida de los octavos de final. Además de reportarse con una asistencia, el número '14' dejó una 'jugadota' de la que todos hablan y que es viral en las redes sociales.

El cronómetro marcaba el minuto 80 en el Stadio di Bérgamo, cuando Díaz Marulanda sacó toda su magia del bolsillo. La 'Dea' intentó salir jugando desde su propia portería, pero la pelota fue interceptada en el mediocampo por Leon Goretzka , quien posteriormente se la entregó a 'Lucho'.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta AFP

A continuación, el 'crack' de la Selección Colombia controló la esférica, y ante la atenta mirada de sus marcadores, elevó por los aires la 'herramienta', ejecutó un 'sombrerito' y luego la controló de pecho; si fuera poco realizó otra series con el balón a sus pies, que hasta el narrador del partido comentó que 'Luchito' ejecutó puro realismo mágico.



Pese a que la jugada terminó en el lateral, el habilidoso del Bayern Múnich dejó su sello en el campo de juego, y desde ya está listo para enfrentar el reto de la vuelta de esta serie que será en el Allianz Arena, el miércoles 18 de marzo en horario de las 3:00 de la tarde para Colombia, con un marcador claramente a favor para los dirigidos por Vincent Kompany.

Acá el VIDEO de la jugadota de Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League:

¿PUSO UNA TIENDA? Lucho Díaz repartiendo sombreros en Bérgamo. ⚽🎩🇨🇴



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BfZaHaJq8t — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026