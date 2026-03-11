En Liverpool no paran de hablar de la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich; aplaudieron el negocio

Luis Díaz es de los mejores jugadores colombianos de la actualidad y en el Bayern Múnich están muy contentos por su desempeño en su temporada debut en Alemania. En el más reciente juego de Champions League, contra Atalanta, dio una asistencia de taco que deslumbró a todos. A la par, al guajiro parece que lo extrañan mucho en el Liverpool, donde no paran de argumentar el por qué de su salida.

En un programa de 'ESPN Inglaterra', Steve Nicol, exjugador y leyenda de los 'reds', manifestó que el caso de 'Lucho' fue particular por la edad y la jugosa oferta de los 'bávaros', dando a entender que era irrechazable.

"Gastaste dinero en Gakpo y Wirtz, también tenías a Gakpo y recibes una oferta de 70, 75 millones por un jugador de 29 años. Digo, creo que es muy fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? En ese momento parecía un gran negocio obtener ese dinero por Díaz cuando ya tenías a Gakpo e ibas a contratar a Wirtz e Isak. En ese entonces mucha gente no se quejaba, de todos los llamados "expertos" ninguno dijo que Liverpool estaba loco, estaba mal o se cuestionaban por qué hacían eso", dijo el ahora panelista de los medios ingleses.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich. Getty

¿Quién es Steve Nicol?

Nació el 11 de diciembre de 1961 en Irvine, Escocia, y a lo largo de su carrera como jugador se desempeñó principalmente como defensor, aunque también podía actuar como mediocampista.



Nicol llegó al Liverpool en 1981 y rápidamente se consolidó como una pieza importante en uno de los equipos más exitosos de la historia del club. Durante su paso por los “Reds”, que se extendió hasta 1994, disputó más de 450 partidos oficiales y conquistó numerosos títulos. Entre los más destacados figuran cinco ligas inglesas (First Division), tres FA Cup, cuatro Copas de la Liga y la Copa de Europa de 1984.

Tras dejar el Liverpool, Nicol continuó su carrera en clubes como Notts County, Sheffield Wednesday, West Bromwich Albion y Doncaster Rovers, antes de trasladarse a Estados Unidos para jugar con el Boston Bulldogs, donde también inició su carrera como entrenador.

En los banquillos tuvo su etapa más reconocida con el New England Revolution de la MLS entre 2002 y 2011, periodo en el que ganó cuatro títulos de la U.S. Open Cup. Actualmente, Nicol es conocido como analista de fútbol en ESPN, donde comenta principalmente sobre la Premier League y la actualidad del Liverpool.