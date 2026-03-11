Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Liverpool no paran de hablar de la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich; aplaudieron el negocio

En Liverpool no paran de hablar de la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich; aplaudieron el negocio

Luis Díaz se encuentra en estado de gracia con sus actuaciones en el Bayern Múnich y en el Liverpool no se olvidan de él, ni siquiera los referentes e históricos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz es figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en Bayern Múnich.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad