"Benfica es mucho mejor que el Fenerbahçe; es un equipo de Champions League"

Los 'play-offs' de la Champions League 2025/2026 siguen su curso y uno de los partidos que llama la atención en el 'viejo continente' es el que protagonizarán este miércoles 20 de agosto Fenerbahçe y Benfica.

En ambos clubes hay presencia colombiana: en el elenco turco está Jhon Durán, y en los portugueses, Richard Ríos. Pero antes de que ruede el balón para el compromiso de ida, desde los 'canarios amarillos' se mostraron alertas y preocupados porque saben que rivalizarán con un contrincante muy fuerte, incluso, no ocultaron que hubiesen preferido otro adversario.

José Mourinho y Jhon Jáder Durán, listos para el gran objetivo. Fotos: Fenerbahce.

Como es costumbre en cada antesala de un juego de estos pergaminos, los técnicos y capitanes de los clubes en contienda hicieron su aparición en rueda de prensa. En caso del Fenerbahçe asistió José Mourinho y Nelson Semedo, pero las declaraciones que más llamaron la atención fueron las del DT con pasado en Real Madrid e Inter de Milán.

"El Benfica es mucho mejor que el Feyenoord. Cuando eliminamos al Feyenoord, dije que el Benfica no estaba contento jugando contra el Fenerbahçe, pero quizá me equivoqué. Quizás piensan que Feyenoord es mejor que nosotros y están contentos de jugar contra nosotros. Quizás el Benfica piensa que somos el Benfica, y nos da igual jugar contra Fenerbahçe o Feyenoord. Como entrenador del Fenerbahçe, prefiero jugar contra el Niza que contra Benfica, porque el Benfica es más fuerte que el Niza", dijo de entrada 'Mou' en su intervención con la prensa, este martes.

Pero a continuación, Mourinho explicó que deben asumir la realidad y tratar de respetar su localía contra las 'águilas'; sacar la mejor ventaja posible para llegar con opciones a la vuelta la próxima semana en Portugal.

"Tenemos que afrontar la realidad; la realidad es el Benfica, y la realidad es el primer partido en casa. Contra el Feyenoord, todo se decidió aquí en casa, y mañana (miércoles) no se decidirá nada aquí en casa. Y eso, obviamente, marca la diferencia, pero no sé cómo pensará Bruno (Lage). Pienso en jugar este partido sin pensar en que haya un segundo partido. Jugar para ganar. Si empatamos, empatamos, y vamos al segundo partido. Si perdemos por la mínima, la vida sigue, iremos a Lisboa a luchar. Si perdemos por mucha diferencia, obviamente, la tienda cerrará, pero jugaré este partido sin pensar en que haya un segundo partido", terminó por indicar el timonel del Fenerbahçe.

Benfica y Fenerbahçe se enfrentan en la fase previa de la Champions League. AFP

¿A qué hora es Fenerbahçe vs. Benfica?

Este compromiso por la ida de los 'play-offs' de la Champions League será este miércoles 20 de agosto a las 2:00 de la tarde, de Colombia.