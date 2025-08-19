A qué hora juega HOY Sao Paulo vs. Nacional en Copa Libertadores y dónde verlo EN VIVO por TV

Publicidad
Atlético Nacional es el único club colombiano que sigue en carrera en la Copa Libertadores 2025 y confía en que eso siga así. Los dirigidos por Javier Gandolfi tienen un duro reto este martes 19 de agosto cuando visiten a Sao Paulo, por la vuelta de los octavos de final en una serie que está igualada a cero goles.
En la ida de esta llave en el Atanasio Girardot, el 'verdolaga' tuvo la oportunidad de anotar desde el punto blanco del penalti en dos ocasiones; sin embargo, Edwin Cardona no tuvo la fortuna de otros compromisos y terminó fallándolos; el primero lo tiró afuera, y el segundo fue atajado por el arquero del conjunto brasileño.
Así las cosas, este vibrante compromiso entre el 'tricolor' paulista y el 'rey de copas' colombiano está pactado a iniciar a las 7:30 de la noche, hora de Colombia, de HOY martes 19 de agosto y se llevará a cabo en el mítico estadio de Morumbi, que se espera con aforo lleno.
Los fanáticos de Atlético Nacional lo podrán seguir EN VIVO por TV en la señal principal de Espn y vía ONLINE por la plataforma de 'streaming' de Disney+ Premium. Además en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto detallado, las mejores jugadas, goles, virales; la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que no se pierda nada y se agende.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Sao Paulo 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/tGkkEX8rwl— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2025
Sao Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco y Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Lucas), Marcos Antônio, Bobadilla y Enzo Diaz; Luciano y André Silva.
Director técnico: Hernán Crespo.
Atlético Nacional: David Ospina, Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza; Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.
Director técnico: Javier Gandolfi.
