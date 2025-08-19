A qué hora juega HOY Sao Paulo vs. Nacional en Copa Libertadores y dónde verlo EN VIVO por TV

Atlético Nacional es el único club colombiano que sigue en carrera en la Copa Libertadores 2025 y confía en que eso siga así. Los dirigidos por Javier Gandolfi tienen un duro reto este martes 19 de agosto cuando visiten a Sao Paulo, por la vuelta de los octavos de final en una serie que está igualada a cero goles.

En la ida de esta llave en el Atanasio Girardot, el 'verdolaga' tuvo la oportunidad de anotar desde el punto blanco del penalti en dos ocasiones; sin embargo, Edwin Cardona no tuvo la fortuna de otros compromisos y terminó fallándolos; el primero lo tiró afuera, y el segundo fue atajado por el arquero del conjunto brasileño.

A qué hora juega HOY Nacional vs. Sao Paulo en Copa Libertadores y dónde verlo EN VIVO por TV

Así las cosas, este vibrante compromiso entre el 'tricolor' paulista y el 'rey de copas' colombiano está pactado a iniciar a las 7:30 de la noche, hora de Colombia, de HOY martes 19 de agosto y se llevará a cabo en el mítico estadio de Morumbi, que se espera con aforo lleno.

Atlético Nacional podría ser sancionado en Copa Libertadores Foto: Atl. Nacional.

Los fanáticos de Atlético Nacional lo podrán seguir EN VIVO por TV en la señal principal de Espn y vía ONLINE por la plataforma de 'streaming' de Disney+ Premium. Además en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto detallado, las mejores jugadas, goles, virales; la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que no se pierda nada y se agende.



Lista de convocados de Nacional para visitar al Sao Paulo

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Sao Paulo 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/tGkkEX8rwl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2025

Alineaciones probables:

Sao Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco y Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Lucas), Marcos Antônio, Bobadilla y Enzo Diaz; Luciano y André Silva.

Director técnico: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: David Ospina, Andrés Felipe Román, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza; Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Director técnico: Javier Gandolfi.