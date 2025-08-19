Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A James Rodríguez le llegó competencia en León, ¿tiene riesgo de ir a la banca en próximos juegos?

A James Rodríguez le llegó competencia en León, ¿tiene riesgo de ir a la banca en próximos juegos?

El '10' y capitán de León no estuvo contra Monterrey y frente a Necaxa, pero se espera que en la jornada del fin de semana sí esté disponible. No obstante, su titularidad no estaría asegurada.