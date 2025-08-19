A James Rodríguez le llegó competencia en León, ¿tiene riesgo de ir a la banca en próximos juegos?

James Rodríguez se ha visto ausente en los más recientes compromisos de León y todo por molestias físicas. El '10' y capitán de las 'fieras' no estuvo en la derrota contra Monterrey 1-3 y en la victoria 0-1 frente a Necaxa, pero se espera que en la jornada del fin de semana sí esté disponible para el elenco del estado de Guanajuato. Sin embargo, desde tierras 'aztecas' se preguntan si el cucuteño irá desde el 'vamos' o deberá esperar su oportunidad en el banco.

Y es que debido a la ausencia del exReal Madrid, Eduardo Berizzo, director técnico del club 'esmeraldero', ha tenido que modificar el mediocampo alineando a Nico Fonseca, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo, Ismael Díaz y Alfonso Alvarado, pero de éstos, Cortizo y Alvarado han sido los que han destacado más. También ha tenido participación y gol, Daniel Arcila, otro 'cafetero' que llegó hace poco pero que ha deslumbrado con su buena pegada.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, en un calentamiento previo a un partido de Liga MX AFP

Por ello, ahora en México se cuestionan si para el partido del sábado 23 de agosto contra el líder Pachuca, Rodríguez Rubio será de la partida, teniendo en cuenta el buen funcionamiento de Cortizo y Alvarado; uno de los dos sería el sacrificado en el esquema en caso tal de que Berizzo envié a la cancha al talentoso zurdo cucuteño.

"En la clara lógica, uno tendrá que dejar su lugar al astro colombiano en el caso de que el 'Toto' decida alinearlo desde el inicio del partido contra los 'tuzos'. Este sentido, pudiera estar entre el 'Nene' y Cortizo uno de los sacrificados en una decisión difícil para el domador con dos de los 'esmeraldas' que representan al todo terreno que debe tener el equipo. El Nene comienza a tener peso en el plantel, mientras que Cortizo le ha caído bien a la Fiera", se leyó en un informe de 'Soy Fiera', uno de los portales que precisa sobre toda la actualidad del club de la ciudad de León.

Así las cosas, todo depende de Berizzo si ve apto al centrocampista cucuteño para salir de titular contra Pachuca o si prefiere reservarlo en el banco. Lo cierto es que a León se le 'pide a gritos' mejoría en su fútbol y en ese aspecto los hinchas de las 'fieras' confían en el talento de James Rodríguez.



¿Cómo va León en el Apertura MX?

Luego de cinco jornadas disputadas en el presente campeonato, las 'esmeraldas' solo han sumado seis puntos y se ubican en la décima casilla de la tabla general que es liderada por los 'tuzos' con 12 unidades.