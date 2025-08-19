Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo va por la Supercopa de Arabia; Al Nassr venció 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema

En partido disputado en Hong Kong, el equipo de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, derrotó al Al Ittihad en las semifinales de la Supercopa árabe. Espera por rival en una final que será el sábado.

Al Nassr jugará la final de la Supercopa de Arabia Saudita.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 19, 2025 10:25 a. m.