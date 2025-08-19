Partidos EN VIVO HOY 19 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Este martes 19 de agosto el calendario de partidos muestran una gran agenda que incluye enfrentamientos decisivos en Copa Libertadores y Sudamericana. En el primero está Atlético Nacional, mientras que en el segundo, América de Cali y Once Caldas esperan seguir en carrera; no tendrán duelos nada fáciles.

Además, juega el Real Madrid en la Liga de España, Santa Fe actúa en la Liga BetPlay II-2025 y hay jornada de 'play-offs' de la Champions League.

Y así las cosas, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 19 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.

Partidos HOY EN VIVO, martes 19 de agosto del 2025:

Equipos Hora/Canal Rangers FC vs. Club Brugge 2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar Ferencvaros vs. Qarabag FC 2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5 Crvena Zvezda vs. Pafos FC 2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2

Real Madrid vs. Osasuna 2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video

Atlético FC vs. Real Soacha Cundinamarca 3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada Vélez Sarsfield vs. Fortaleza SC 5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2 Huracán vs. Once Caldas 5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610) Barranquilla vs. Orsomarso 5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrado Plaza Amador vs. Managua FC 7:00 p.m. - CONCACAF Central American Cup - Disney+ Premium Racing Avellaneda vs. Peñarol 7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5

Santa Fe vs. Envigado 7:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada

Fluminense vs. América de Cali 7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 2 Mushuc Runa vs. Independiente del Valle 7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610) São Paulo vs. Atlético Nacional 7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar