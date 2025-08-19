Partidos EN VIVO HOY 19 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Actualizado: agosto 19, 2025 09:37 a. m.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes 19 de agosto el calendario de partidos muestran una gran agenda que incluye enfrentamientos decisivos en Copa Libertadores y Sudamericana. En el primero está Atlético Nacional, mientras que en el segundo, América de Cali y Once Caldas esperan seguir en carrera; no tendrán duelos nada fáciles.
Además, juega el Real Madrid en la Liga de España, Santa Fe actúa en la Liga BetPlay II-2025 y hay jornada de 'play-offs' de la Champions League.
Y así las cosas, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 19 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Rangers FC vs. Club Brugge
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Ferencvaros vs. Qarabag FC
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Crvena Zvezda vs. Pafos FC
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Real Madrid vs. Osasuna
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Atlético FC vs. Real Soacha Cundinamarca
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Vélez Sarsfield vs. Fortaleza SC
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Huracán vs. Once Caldas
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610)
|Barranquilla vs. Orsomarso
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrado
|Plaza Amador vs. Managua FC
|7:00 p.m. - CONCACAF Central American Cup - Disney+ Premium
|Racing Avellaneda vs. Peñarol
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5
|Santa Fe vs. Envigado
|7:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Fluminense vs. América de Cali
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Mushuc Runa vs. Independiente del Valle
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610)
|São Paulo vs. Atlético Nacional
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
Publicidad