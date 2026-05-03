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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tabla de goleadores Liga de España, tras doblete de 'Cucho' Hernández; Kylian Mbappé sigue liderando

Tabla de goleadores Liga de España, tras doblete de 'Cucho' Hernández; Kylian Mbappé sigue liderando

El delantero colombiano 'Cucho' Hernández marcó dos goles en la victoria 3-0 del Betis sobre Real Oviedo, y llegó al doble dígito de anotaciones en la Liga de España 2025/26.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis
AFP

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