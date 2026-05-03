Tabla de goleadores Liga de España, tras doblete de 'Cucho' Hernández; Kylian Mbappé sigue liderando

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y ahora lesionado, mantiene una ventaja de tres goles en la tabla de anotadores a falta de cuatro jornadas para el final de LaLiga EA Sports, una vez que Vedat Muriqi no logró ningún tanto ante el Girona, mientras que Ferran Torres aumentó su cuenta hasta los 15 tantos en este curso, al igual que hizo Vinicius.

Los 24 goles de Mbappé aún son inalcanzables. Es la renta que debe aguantar hasta el término de la campaña si quiere terminar en la cima de la clasificación, ante el acecho de Muriqi, con 21.

Más lejos, con 16, lo siguen Lamine Yamal (Barcelona), también lesionado; Ante Budimir (Osasuna) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), que juega este lunes frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el cierre de la jornada.

Vínicius Júnior, goleador por dos veces en el 0-2 del Real Madrid al Espanyol, suma quince.



También Ferran Torres, que alcanzó este sábado esa cifra en el triunfo por 1-2 del Barcelona ante Osasuna.

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También sumó un tanto Robert Lewandowski, ya por los trece; los mismos que el delantero del Celta Borja Iglesias, autor de uno de los tres goles con los que su equipo se impuso al Elche. También fue el quinto de Iago Aspas en este ejercicio.

Once ha marcado Georges Mikautadze, autor de un doblete este sábado para el Villarreal; diez su compañero Alberto Moleiro; siete Pépé y seis Tajon Buchanan, todos ellos del conjunto amarillo, que goleó por 5-1 al Levante, por el que anotó Carlos Espí su noveno gol.

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Nico Williams, decisivo en la victoria por 2-4 del Athletic frente al Alavés, logró un doblete para sumar su quinto y sexto gol de la temporada, mientras que Sergio Camello marcó su tercer tanto, todos concentrados en las últimas tres jornadas, para impulsar al Rayo Vallecano al triunfo por 0-2 en Getafe y acercarlo a la permanencia.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis. Foto: Getty Imágenes

El colombiano ‘Cucho’ Hernández, a la vez, logró su noveno y décimo tanto de esta Liga ante el Oviedo (3-0) en el estadio La Cartuja de Sevilla, al conseguir un ‘doblete’.

-- Tabla de goleadores de LaLiga de España tras 34 jornadas:

- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

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- Con 21 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (5p) (Osasuna); Oyarzabal (5p) (Real Sociedad).

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- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Vínicius (BRA) (3P) (Real Madrid).

- Con 13 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (4p) (Celta).

- Con 12 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

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- Con 10 goles: Toni Martínez (Alavés); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Moleiro (Villarreal).

- Con 9 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Espí (Levante); Viñas (1p) (Oviedo); Hugo Duro (1p) (Valencia); Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

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- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Ez Abde (MAR) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla).

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo y Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Jutglá (Celta); Iván Romero (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Pépé (CIV) (Villarreal).