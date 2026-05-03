Acá los clasificados de Liga BetPlay 2026-I; se definieron los últimos cupos a los playoffs

En una emocionante jornada con cinco partidos en simultáneo en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I, Santa Fe e Internacional de Bogotá aseguraron su clasificación a los playoffs del fútbol colombiano, ya que solo quedaban dos cupos en juego.

Por su parte, Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Bucaramanga quedaron eliminados a pesar de que tenían aún chances de meterse en el tramo final del campeonato local.

Cabe recordar que antes del inicio de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I ya estaban clasificados Atlético Nacional, Pasto, Once Caldas, Junior, Tolima y América de Cali.

A Internacional de Bogotá, a pesar de perder 3-1 con Santa Fe en El Campín, lo favorecieron que ni Millonarios, ni Cali, ni Medellín consiguieron ganar sus respectivos compromisos, por lo que clasificó en el octavo puesto, con 28 puntos.



Acción de juego, en el duelo entre Santa Fe vs. Internacional de Bogotá, por Liga. Foto: Colprensa.

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El sorteo de los play offs del fútbol colombiano serán este mismo domingo 3 de mayo, a las 8:00 p.m., luego de que terminen los últimos encuentros de la jornada, que serán América vs Pereira y Junior vs Pasto, que están programados para las 5:45 p.m.

Entre los eliminados, Medellín y Millonarios tendrán que pasar la página de la eliminación de la Liga BetPlay 2026-I, y enfocarse en los tres partidos que restan en la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente, donde tampoco han tenido un buen desempeño.



Equipos clasificados a playoffs de Liga BetPlay 2026-I:

Atlético Nacional - 40 puntos Pasto - 34 puntos Once Caldas - 33 puntos Junior - 32 puntos Tolima - 31 puntos América - 30 puntos Santa Fe - 29 puntos Internacional de Bogotá - 28 puntos

Resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I:

Domingo 3 de mayo

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Alianza FC 2-2 Millonarios

Santa Fe 3-1 Internacional de Bogotá

Medellín 0-2 Águilas Doradas

Tolima 1-1 Cali

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Fortaleza 2-0 Bucaramanga

América vs Pereira (5:45 p.m.)

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Junior vs Pasto (5:45 p.m.)

Viernes 1 de mayo

Once Caldas 1-0 Nacional

Sábado 2 de mayo

Boyacá Chicó 3-0 Llaneros

Jaguares 2-0 Cúcuta.