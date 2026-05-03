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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Acá los clasificados de Liga BetPlay 2026-I; se definieron los últimos cupos a los playoffs

Acá los clasificados de Liga BetPlay 2026-I; se definieron los últimos cupos a los playoffs

Este domingo en la última fecha de Liga BetPlay 2026-I se disputaron cinco partidos al mismo tiempo. Con eso se conocieron a los dos equipos que completaron los ocho que siguen luchando por el título.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de may, 2026
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Santa Fe vs Internacional de Bogotá
Santa Fe vs Internacional de Bogotá - Foto:
Colprensa

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