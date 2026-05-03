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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe se hizo gigante en El Campín y clasificó a los ocho; remontó 3-1 contra Inter de Bogotá

Santa Fe se hizo gigante en El Campín y clasificó a los ocho; remontó 3-1 contra Inter de Bogotá

El cuadro 'cardenal', que 'sudó frío' por varios minutos en tierras capitalinas; se hizo grande y le dio vuelta al resultado, sellando su presencia en las finales de Liga BetPlay.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de may, 2026
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Acción de juego, en el duelo entre Santa Fe vs. Internacional de Bogotá, por Liga.
Acción de juego, en el duelo entre Santa Fe vs. Internacional de Bogotá, por Liga.
Foto: Colprensa.

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