Santa Fe se hizo gigante en El Campín y clasificó a los ocho; remontó 3-1 contra Inter de Bogotá

Este domingo, Santa Fe recibió a Internacional de Bogotá por la jornada 19, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Y con la obligación de ganar, para no depender de nadie más, el conjunto 'cardenal' salió al campo para buscar el triunfo que le de el pase a las finales del fútbol colombiano.

Sin embargo, un gol de Fabricio Sanguinetti silenció El Campín a los 49 minutos. No obstante, con goles de Hugo Rodallega, Emanuel Olivera y Nahuel Bustos, el 'león' le dio vuelta y ganó de manera jerárquica, para sellar su presencia en las finales.