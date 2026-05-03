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Gol Caracol  / Real Madrid venció 0-2 al Espanyol y evitó el alirón del Barcelona; Vinícius fue figura

Real Madrid venció 0-2 al Espanyol y evitó el alirón del Barcelona; Vinícius fue figura

El conjunto 'merengue' impuso condiciones este domingo en el RCDE Stadium, y con el doblete de Vinícius, aplazó la celebración del título de los 'culé'. Real Madrid llegó a 77 puntos.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Real Madrid venció a Espanyol de visitante en la Liga de España.
Real Madrid venció a Espanyol de visitante en la Liga de España.
Foto: AFP

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