Real Madrid venció 0-2 al Espanyol y evitó el alirón del Barcelona; Vinícius fue figura

El Real Madrid, con un doblete de Vinicius, derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) y evitó el alirón del Barcelona.

El conjunto blanco, que tuvo que lamentar la lesión de Mendy, esperó a la segunda parte para sacar a relucir toda su precisión y el brasileño batió a Dmitrovic en los minutos 55 y 66.

Vinícius en el juego entre Espanyol y Real Madrid por la Liga de España. Foto: AFP

El Espanyol, que sigue sin alejarse del descenso, enseñó los dientes con un remate de cabeza de Cabrera al final de la primera mitad y con tiros lejanos, pero desapareció del choque tras el 0-2.

