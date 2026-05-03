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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea acá el gol de Pedro Franco en Alianza vs. Millonarios; Guillermo de Amores y un grave error

Vea acá el gol de Pedro Franco en Alianza vs. Millonarios; Guillermo de Amores y un grave error

El arquero uruguayo Guillermo de Amores soltó la pelota y le dejó servida al defensor de Alianza FC, quien puso el 2-0 parcial en Valledupar contra Millonarios.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de may, 2026
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Guillermo de Amores Millonarios
Guillermo de Amores, arquero de Millonarios
Millonarios Oficial

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