Vea acá el gol de Pedro Franco en Alianza vs. Millonarios; Guillermo de Amores y un grave error

Alianza FC consiguió el segundo gol este domingo en el partido contra Millonarios gracias a Pedro Franco y con un error grave de Guillermo de Amores.

Al minuto 55 le llegó la pelota al arquero uruguayo, quien no la controló de buena manera, la dejó caer y se la dejó servida al experimentado defensor bogotano, quien solo tuvo que empujarla.

Con eso llegó el 2-0 parcial de Alianza FC con un error en el que se vio implicado el arquero Guillermo de Amores, quien ha tenido un flijo semestre con los azules.



Así fue el gol de Pedro Franco y error de Guillermo de Amores, en Alianza vs Millonarios: