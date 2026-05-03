Vea acá el gol de Pedro Franco en Alianza vs. Millonarios; Guillermo de Amores y un grave error

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Alianza FC consiguió el segundo gol este domingo en el partido contra Millonarios gracias a Pedro Franco y con un error grave de Guillermo de Amores.
Al minuto 55 le llegó la pelota al arquero uruguayo, quien no la controló de buena manera, la dejó caer y se la dejó servida al experimentado defensor bogotano, quien solo tuvo que empujarla.
Con eso llegó el 2-0 parcial de Alianza FC con un error en el que se vio implicado el arquero Guillermo de Amores, quien ha tenido un flijo semestre con los azules.
⚽🔥 ¡Se cumplió la ley del ex! ¡Pedro Franco le marcó a Millonarios que pierde 2-0!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/HncwfRpipP— Win Sports (@WinSportsTV) May 3, 2026