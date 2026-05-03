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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica en Santa Fe vs. Internacional; se reclamó posible penalti a favor de los 'cardenales'

Polémica en Santa Fe vs. Internacional; se reclamó posible penalti a favor de los 'cardenales'

En el estadio El Campín se presentó unja polémica acción, que ya da de qué hablar en redes sociales, ya que pudo significar un gol del 'cardenal'

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de may, 2026
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Mano de Larry Vásquez en el duelo entre Santa Fe vs. Inter de Bogotá, por Liga.
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Foto: Pantallazo de X.

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