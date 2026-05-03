Polémica en Santa Fe vs. Internacional; se reclamó posible penalti a favor de los 'cardenales'

Este domingo 3 de mayo, Independiente Santa Fe recibió en el Estadio El Campín a Internacional de Bogotá, por la jornada 18 de la Liga BetPlay.

Y es que, siendo un duelo directo por la clasificación; desde el primer momento no faltó la polémica. Durante los primeros 45 minutos del encuentro, se presentó una polémica que ya ha dado de qué hablar en las redes sociales.

A eso de los 37 minutos, Larry Vásquez impactó una pelota con su brazo dentro del área, que el VAR pasó por alto, pero en la transmisión y en redes sociales no.

Inclusive, el juez Jhon Ospina dio la orden de continuar. Pero para todos quedó la duda de lo que podría haber pasado si se revisaba la acción, pues, a concepto de varios, era una pena máxima clara.



‼️ Tres cosas por decir en esta jugada que reclamó como penal la gente de Santa Fe por mano de Larry Vásquez:



1⃣ No lo dan, asumo yo, porque ven que el balón proviene jugado por un compañero de equipo, una de las posibles excepciones.



2⃣ Como lo dice el término "posibles… pic.twitter.com/XlSElbmBjA — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) May 3, 2026