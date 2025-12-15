Vasco da Gama de Carlos Cuesta y Andrés Gómez jugará la final de la Copa de Brasil

Corinthians y Vasco da Gama de los colombianos Andrés Gómez y Carlos Cuesta disputarán la final de la Copa de Brasil, que definirá el último cupo brasileño a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

El Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz, selló este domingo su pase por penales ante el Fluminense en el Maracaná, e irá por su segunda victoria en este torneo, tras ganarlo en 2011.

Del otro lado, Corinthians garantizó su presencia en la final horas antes en un intenso duelo ante Cruzeiro, que también se definió por penales, en el Neo Química Arena de São Paulo.

El club paulista, que busca su cuarto trofeo tras los conseguidos en 1995, 2002 y 2009, llega a la final con la misión de revertir su historial reciente, ya que perdió sus últimas dos finales disputadas (2018 y 2022).



El encuentro de ida será el miércoles 17 de diciembre en São Paulo y el de vuelta se jugará el domingo 21 en el estadio Maracaná, en una final inédita en la historia de la Copa de Brasil.



La Copa de Brasil pasará a otorgar dos cupos para la Libertadores a partir de 2026

Copa de Brasil dará cupos a Copa Libertadores AFP

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves que la Copa de Brasil pasará a conceder dos cupos para la Copa Libertadores a partir de 2026, una medida destinada a reforzar la relevancia del torneo, que contará con 126 clubes en su próxima edición.

La decisión fue comunicada tras la reunión de un consejo técnico de la entidad y supone una reconfiguración del sistema de clasificación brasileño para la competición continental.

Hasta ahora, tan solo el campeón de la Copa de Brasil obtenía un lugar directo en la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el Campeonato Brasileño distribuía seis cupos, cuatro directos y dos para la fase previa.

Con la nueva resolución, una de esas plazas otorgadas por la competición de Liga será transferida al torneo copero, lo que reducirá de seis a cinco el número de clasificados vía Campeonato Brasileño.

La CBF, sin embargo, aún evalúa si el segundo cupo proveniente de la Copa de Brasil será directo a la fase de grupos o si dará acceso a la repesca previa.

La entidad también analiza qué procedimiento adoptar si tanto el campeón como el subcampeón de la Copa ya estuvieran clasificados a la Libertadores por su posición en el Campeonato Brasileño.

La Copa de Brasil de 2026 comenzará en la semana del 18 de febrero con un centenar de clubes de segunda y tercera división, y será reforzada en su quinta fase, en abril, con la entrada de los 20 clubes de la primera división.

La final, a partido único, está prevista para el 6 de diciembre y cerrará oficialmente la temporada del fútbol brasileño.