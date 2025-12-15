Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vasco da Gama de Carlos Cuesta y Andrés Gómez jugará la final de la Copa de Brasil

Vasco da Gama de Carlos Cuesta y Andrés Gómez jugará la final de la Copa de Brasil

Los jugadores de la Selección Colombia disputarán la final de la Copa de Brasil, luego de que su equipo superara a Fluminense en la semifinal, tras imponerse en la tanda de penaltis.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Vasco da Gama finalista de la Copa de Brasil
Vasco da Gama finalista de la Copa de Brasil
@carlos_f20/instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad