Partidos EN VIVO HOY 15 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Este lunes el calendario futbolero marca muy buenos compromisos en ligas como la Serie A, la Premier League y la Superliga de Turquía. En tierras otomanas juega el Fenerbahçe donde milita Jhon Jáder Durán.
Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 15 de diciembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Fenerbahçe vs. Konyaspor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 5
|SC Braga vs. Santa Clara
|1:45 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|AS Roma vs. Como 1907
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Rayo Vallecano vs. Real Betis
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video, DSports 2
|Manchester United vs. Bournemouth
|3:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Sheffield Wednesday vs. Derby County
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 5
|FC Porto vs. Estrela Amadora
|3:45 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play,GolTV