La prensa mundial se pregunta por qué el gol de Luis Díaz, no fue nominado para el Puskás

Luis Díaz atraviesa un gran momento con la camiseta del Bayern Múnich, club al que llegó a mediados de 2025 procedente del Liverpool, que recibió por la venta del guajiro una cifra cercana a los 75 millones de euros. El extremo colombiano se ha consolidado rápidamente como una de las piezas ofensivas más importantes del conjunto alemán, respaldado por su regularidad y buen nivel en la temporada.

A este presente en clubes se suma la reciente clasificación de la Selección Colombia al Mundial de 2026, torneo en el que la ‘tricolor’ quedó ubicada en el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje que saldrá entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Díaz fue uno de los jugadores más destacados del proceso eliminatorio, siendo determinante tanto por su aporte ofensivo como por su liderazgo dentro del campo.

El golazo de Luis Díaz ausente en el Puskás

Luis Díaz con Selección Colombia

El próximo martes se entregarán los premios The Best 2025, galardones que reconocen al mejor futbolista del año en las categorías masculina y femenina, además de otorgar la distinción al mejor gol de la temporada con el Premio Puskás.



En este contexto, el portal australiano ‘SBS Sports’ destacó la anotación de Luis Díaz frente a Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, partido disputado el pasado 10 de junio en Buenos Aires y que terminó igualado 1-1. El tanto del colombiano fue ampliamente elogiado por su calidad técnica y dificultad, convirtiéndose en uno de los goles más recordados del proceso clasificatorio.

Sin embargo, el medio citado remarcó que el golazo de ‘Lucho’ es uno de los grandes ausentes en la lista de nominados al Premio Puskás, situación que generó sorpresa y debate en la prensa internacional.

“Luis Díaz, de alguna manera, no recibió una nominación al Puskás por este increíble gol en la clasificación al #FIFAWorldCup”, escribió el portal en su cuenta de X, cuestionando la decisión de los organizadores y resaltando la magnitud de la anotación del colombiano.

💻 2025 Most Viewed: #16



Luis Diaz SOMEHOW didn't receive a Puskás nomination for this incredible goal in #FIFAWorldCup qualifying 🇨🇴⚡ pic.twitter.com/zTQIfBNTO3 — SBS Sport (@SBSSportau) December 15, 2025

