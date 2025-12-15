"Cuando tienes a un jugador como Jhon Durán en la plantilla, es difícil prescindir de él"

En Turquía no pierden la fe en el delantero colombiano Jhon Durán, quien atraviesa una etapa de adaptación compleja en el Fenerbahce, club al que llegó para la presente temporada procedente del Al Nassr de Arabia Saudita. A sus 22 años, el atacante antioqueño enfrenta uno de los retos más exigentes de su carrera, en medio de la presión propia de un club grande y de una afición que exige resultados inmediatos.

Durán no ha tenido continuidad constante desde su arribo al fútbol turco. Las lesiones, sumadas a algunos episodios de indisciplina dentro del campo, han frenado su consolidación en el once titular. Más allá de sus números, una de las principales críticas que recibe el colombiano en Turquía tiene que ver con su comportamiento en cancha, situación que quedó evidenciada el pasado 27 de noviembre, cuando fue expulsado en el empate 1-1 frente al Ferencváros por la UEFA Europa League.

Pese a ello, desde el entorno del club consideran que el atacante aún tiene margen de crecimiento y condiciones suficientes para convertirse en una pieza importante del equipo dirigido por Domenico Tedesco, que pelea en los primeros lugares de la Superliga Turca.



En Turquía no pierden la esperanza con Jhon Durán

A pesar de los cuestionamientos, en suelo turco confían en que el joven delantero pueda retomar su mejor versión y aportar goles en un momento clave de la temporada. Así lo expresó el periodista Sercan Hamzaoğlu, quien aseguró que el cuerpo técnico sigue contando con él.



“Jhon Durán es un jugador con ganas de jugar. Cuando tienes a un jugador como Durán en la plantilla, es difícil prescindir de él. No jugó el partido contra el Brann por sanción. Será titular contra el Konyaspor”, afirmó el comunicador, alimentando la ilusión de los hinchas que esperan verlo responder dentro del campo.

Números de Jhon Durán

En la presente temporada con Fenerbahce, Jhon Jáder Durán ha disputado un total de 13 partidos en todas las competiciones, en los que registra tres goles y dos asistencias. Un rendimiento que, si bien no deslumbra, se explica en parte por el hecho de que el colombiano estuvo más de dos meses alejado de las canchas debido a una lesión que afectó su continuidad.



¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El próximo compromiso del Fenerbahce será este lunes 15 de diciembre, cuando reciba al Konyaspor por la fecha 16 de la Superliga Turca, en un duelo programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana). El equipo de Jhon Durán está obligado a ganar para no perder terreno frente al Galatasaray, líder del campeonato con 39 puntos, seis más que el conjunto amarillo y azul, que marcha tercero en la tabla.