Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Cuando tienes a un jugador como Jhon Durán en la plantilla, es difícil prescindir de él"

"Cuando tienes a un jugador como Jhon Durán en la plantilla, es difícil prescindir de él"

En Turquía no pierden la esperanza con Jhon Durán y, pese a sus altibajos en suelo ‘otomano’, confían en sus condiciones y aguardan por una mejor versión del delantero colombiano de 22 años.

Por: Javier García
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán con el Fenerbahce - Foto:
Fenerbahce Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad