Fanáticos de Lionel Messi en la India pagaron cifras millonarias por una foto con el astro argentino

Fanáticos de Lionel Messi en la India pagaron cifras millonarias por una foto con el astro argentino

Como parte del GOAT Tour, el jugador del Inter Miami visitó la India y desató una auténtica locura, al punto de que numerosos aficionados llegaron a pagar elevadas sumas de dinero por la oportunidad de posar junto a ‘La Pulga’.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
Lionel Messi durante su vista en la India
Lionel Messi durante su vista en la India
AFP

