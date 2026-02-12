Vasco da Gama, de Marino Hinestroza y Andrés Gómez, arde por nueva derrota; "vergüenza"

En territorio brasileño se habla de varios colombianos, en el inicio del campeonato local; con Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza como principales protagonistas.

Y es que, por el duelo correspondiente a la tercera jornada del Brasileiro, el pasado miércoles, Vasco da Gama enfrentó a un Bahía que dio la sorpresa en condición de visitante, venciendo a los ‘piratas’ por la mínima diferencia, con una anotación de Luciano da Silva, a los 22 minutos de partido.

Evidentemente, esto desató la furia de la hinchada del cuadro ‘negriblanco’, que, a pesar de estar en el inicio del campeonato, ya perdió la paciencia con este equipo, que todavía no levanta y sigue sin sumar su primera victoria en los tres partidos disputados hasta ahora, de Liga.

Marino Hinestroza, jugador colombiano en el Vasco da Gama - Foto: Vasco Oficial

Justo por eso, desde las gradas se escucharon fuertes palabras en contra de los futbolistas del Vasco da Gama, cuadro en el que ni Carlos Andrés Gómez, y mucho menos Marino Hinestroza, se salvaron de la ‘apretada’ por parte de los fanáticos brasileños.



“Los jugadores fueron blanco de la frustración de la afición y escucharon cánticos de equipo sinvergüenza; los hinchas los abuchearon en algunos momentos del partido”, indicó en su editorial web ‘Globo Esporte’, revelando importantes detalles de lo que sucedió el pasado miércoles en Río de Janeiro.

Sin embargo, eso no fue todo, pues, hasta el entrenador de Vasco ‘llevó del bulto’, ya que recibió groserías e insultos por el mal presente en materia de resultados del equipo: “Diniz fue recibido con hostilidad al salir del campo, con vasos lanzados contra el entrenador”.

Es importante recalcar que esta no es la primera vez que el estratega brasileño es atacado por los fanáticos del conjunto ‘pirata’, pues, en el empate contra Madureira le dijeron “estúpido” desde las gradas; hecho que fue noticia y centro de críticas.



¿Cómo va Vasco da Gama en el Brasileirao?

Tras tres partidos disputados, el combinado brasileño se encuentra en la antepenúltima casilla; en posición de descenso directa. Esto, luego de un empate y dos derrotas, que parcialmente deja a los ‘piratas’ con una unidad y una diferencia negativa de gol, de medos dos anotaciones.

Andrés Gómez con Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama Oficial

El siguiente encuentro de Vasco da Gama será el próximo sábado 14 de febrero, frente a Volta Redonda, por el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Campeonato Carioca.

Este certamen estatal es considerado como la primera opción real de título para el cuadro de Río de Janeiro, con los colombianos a bordo, en este inicio de año.