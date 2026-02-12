A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Paraguay, en el Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia quiere cerrar con buenas sensaciones la fase de grupos del Sudamericano femenino Sub-20 2026, por lo que buscará una victoria más cuando se enfrente este jueves a Paraguay, anfitriona del torneo de Conmebol.

Las dirigidas por Carlos Paniagua registran dos victorias y un empate en el grupo A, liderando su zona actualmente con 7 unidades, seguidas por Venezuela (6), Paraguay (4), Uruguay (4) y Chile (1). Con ese panorama, para terminar la primera ronda el objetivo es un triunfo más para cerrar como primeras.



A qué hora juega hoy la Selección Colombia vs Paraguay, en el Sudamericana femenino Sub-20:

Fecha: jueves 12 de febrero de 2026

Hora: 4:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (canal principal Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (web).

Para este partido la Selección Colombia femenina Sub-20 tendrá una ausencia notoria como la de su máxima goleadora y referente en ataque, Maithé López, quien no será parte del compromiso por decisión técnica, pensando en el hexagonal final, para tenerla en óptimas condiciones. "Infortunadamente, en un partido con Santa Fe, sufrió una lesión de rodilla, tuvo que parar y se unió al grupo el 16 de enero en Bogotá. A raíz de eso, viene cargándose el aductor y, por eso, la queremos cuidar. Ella quería seguir, pero es mejor esperar un poco", explicó Carlos Paniagua, DT de la 'tricolor' de esta categoría, hace algunas horas en la previa del duelo frente a las paraguayas.

Cabe recordar que el combinado nacional de mujeres juvenil empezó este Sudamericano empatando 0-0 con Chile, luego derrotó 1-0 a Venezuela con una solitaria anotación de Maithé, y en el más reciente compromiso le ganó 2-0 a Uruguay, con otro tanto de López, y uno de Fernanda Viáfara.



Maithe López, jugadora de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

A pesar de la ausencia de Maithé en Colombia vs Paraguay, en la 'tricolor' destacan otras figuras como Mariana Silva, Isabella Díaz, Luisa Agudelo, entre otras jugadoras que vienen mostrando un alto nivel en el certamen internacional de la Conmebol, que se juega por estos días en Paraguay.

Con la Selección ya clasificada al hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, luchará por uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre, por lo que ese será el primer objetivo del equipo, pero también pensando en ganar el título que las ponga en lo más alto del balompié sudamericano.