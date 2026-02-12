Apareció video de curiosa celebración de Luis Díaz, tras nuevo gol con Bayern; todos al pendiente

Luis Díaz sigue dando de qué hablar en territorio alemán, donde figura las portadas por una nueva lúcida actuación con Bayern Múnich, que supo acompañar con una anotación en los cuartos de final, por Copa.

Y justo, en las redes sociales los hinchas ‘bávaros’ no paran en deshacerse en elogios hacia el guajiro, a quien consideran “ya pagó los 75 millones de euros” que pagaron por él, en el mercado de verano pasado, cuando fue transferido desde Liverpool.

Pero es que, el colombiano no solo llamó la atención por su gran gol anotado el pasado miércoles. Frente a Leipzig; sino que también por curioso video que se ha viralizado en las últimas horas, donde se ve curioso festejo en el Allianz Arena, junto a sus compañeros de equipo.

Luis Diaz’s goal against RB Leipzig last night. 🔥 pic.twitter.com/F8DR2mu7DQ — Olise Not a Fan of Police (@OliseNotPolice) February 12, 2026

Una vez anotó el gol, ‘Luchito’ corrió inmediatamente hacia el banderín de cobro de esquina, en el costado izquierdo del campo; golpeándolo con efusividad, para luego abrazarse y chocar las manos con los futbolistas de Bayern Múnich.



“Luis Díaz y Olise ya tienen su propia celebración. De Salah, el egoísta, a Olise debe sentirse como ir del infierno al cielo. Me alegro mucho por Lucho”, comentó uno de los usuarios en ‘X’, destacando otro de los especiales momentos en la celebración del tanto, con el colombiano y francés como principales protagonistas.

Ambos dejaron en evidencia lo que sería su nuevo festejo, robándose las miradas y reacciones de los hinchas presentes en Múnich.

Cabe destacar que este gol significó el 2-0 final de los ‘bávaros’, quienes se clasificaron a las semifinales de la Copa de Alemania; fase en la que podrían enfrentar a Bayer Leverkusen, Friburgo o Stuttgart.

El sorteo para definir los cruces se realizará el 22 de febrero; por lo que, hasta esa fecha, Luis Díaz y Bayern Múnich conocerán el equipo a enfrentar, para avanzar a la gran final del certamen local.