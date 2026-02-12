Síguenos en:
Final proyecto de la Superliga; Gianni Infantino celebró acuerdo con Real Madrid y PSG

Final proyecto de la Superliga; Gianni Infantino celebró acuerdo con Real Madrid y PSG

La UEFA y los 'merengues' y parisinos, lograron ponerse de acuerdo para dar por terminado el proyecto de una Superliga que afectaría al máximo ente del fútbol europeo.

Por: EFE
Actualizado: 12 de feb, 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026
Foto: AFP

