LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior
Impactantes registros de Luis Díaz en el fútbol europeo; en Bayern Múnich va raudo

Impactantes registros de Luis Díaz en el fútbol europeo; en Bayern Múnich va raudo

El destacada presente del guajiro Luis Díaz sorprende al mundo del fútbol, donde destacan las cifras que ha dejado en todos sus equipos en el Viejo Continente. No es de casualidad lo de 'Lucho'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de feb, 2026
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz Bayern Múnich
Bayern Múnich Oficial

