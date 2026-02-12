Impactantes registros de Luis Díaz en el fútbol europeo; en Bayern Múnich va raudo

Luis Díaz acumula 5 goles en los tres más recientes partidos que ha jugador con el Bayern Múnich, algo que sigue incrementando sus números en el fútbol alemán, pero sobre todo en Europa, donde ha forjado una exitosa carrera entre el Porto, el Liverpool, y ahora con el conjunto bávaro, algo que no pasa desapercibido en el balompié internacional, por su aporte individual y lo que ya ha conseguido a nivel grupal.

Con ese panorama, la página en redes sociales de 'Invictos', con más de un millón de seguidores, decidió destacar las estadísticas y algunos de los registros que viene cosechando el nacido en Barrancas, La Guajira, en su estadía en el Viejo Continente.



Las impactantes cifras de Luis Díaz en Europa

La citada cuenta en 'X' tituló como "La fantástica carrera de Luis Díaz en Europa", detallando que "Lucho lleva 101 goles, 42 asistencia y 11 títulos en 304 partidos disputados en el viejo continente. Y ya ha destacado y ha sido campeón en Portugal, Inglaterra y Alemania", dejando ver que en todos los equipos en los que ha jugado viene dejando huella, con títulos y actuaciones estelares.

Después, desglosaron las estadísticas de Luis Díaz en cada uno de sus clubes a nivel internacional: "Porto: 41 goles y 15 asistencias en 125 partidos; Liverpool: 41 goles y 16 asistencias en 148 partidos; y en Bayern Munich lleva hasta la fecha 19 goles y 11 asistencias en 31 partidos".

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

Pero uno de los rubros que también destacan en la carrera del atacante colombiano en Europa son la cantidad de títulos que ha podido conseguir con las camisetas que ha vestido en Portugal, Inglaterra y Alemania. En su palmarés reposan los siguiente trofeos: "bicampeón de Liga de Portugal, bicampeón de Copa de Portugal, campeón de Supercopa de Portugal; Campeón de Premier League, campeón de FA Cup, bicampeón de Copa de la Liga de Inglaterra, campeón de la Community Shield; campeón de Supercopa de Alemania", y hasta agregaron que fue "finalista de la Champions League", perdiendo dicho certamen internacional contra el Real Madrid, cuando jugaba para Liverpool.



Luis Díaz viene de marcarle un gol al Leipzig en el 2-0 en cuartos de final de la Copa de Alemania, pero también recientemente se fue de triplete, el primero con el Bayern Múnich, en el contundente triunfo 5-1 sobre el Hoffenheim, el pasado domingo. Pero el buen presente de 'Lucho' viene desde el 2-2 contra el Hamburgo, donde anotó en una oportunidad y comenzó esta racha de anotaciones en Alemania. Con eso, acumula 5 tantos en los últimos 3 duelos.

Por el momento pondrá su mirada en el siguiente partido de los bávaros, programado para el sábado 14 de febrero, a las 9:30 a.m. (hora colombiana), por la fecha 22 de la Bundesliga. El estadio donde se disputará este encuentro será el Weser-Stadion.