José Mourinho da luces por situación de Richard Ríos, con Real Madrid a la vista; “es bueno”

Benfica tiene en la mira lo que serán los play offs de la Champions League contra el Real Madrid, y en medio del trabajo pensando en esos trascendentales partidos de la temporada, hubo noticias relacionadas con Richard Ríos y su recuperación, para poderlo tener disponible para esos duros duelos en el certamen internacional.

El técnico del las 'águilas', José Mourinho, habló brevemente sobre dos jugadores que va teniendo de a poco a disposición, y hasta se mostró aliviado por poder contar nuevamente con ellos y que puedan aportar su calidad.



Mourinho da novedades sobre recuperación de Richard Ríos

En declaraciones recogidas por 'Récord', el técnico del Benfica señaló que "Ríos y Bah comenzaron ese periodo, que durará una o dos semanas. Es bueno porque ahora mismo ya están trabajando con el equipo", dejando saber que en pocos días podrían estar entrenando grupalmente, dejar atrás sus respectivas molestias y ser una opción importante en el equipo portugués.

Sumado a eso, en la prensa lusa dieron más detalles sobre el colombiano y el danés, quienes son piezas clave para el técnico. "Ayer, José Mourinho dio la bienvenida a dos nuevos jugadores, Alexander Bah y Richard Ríos , quienes se están reincorporando gradualmente a los entrenamientos y ya trabajan con sus compañeros", informaron en 'A Bola'.

Richard Ríos, jugador colombiano en el Benfica - Foto: Getty Images

Además, profundizaron lo que tenían los dos jugadores internacionales, puntualizando que "el lateral derecho danés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior el 8 de febrero y necesita tiempo para recuperarse. El centrocampista colombiano, que lleva casi un mes sin jugar, se encuentra en la fase final de su recuperación de una luxación de hombro derecho", y ahí fue cuando dieron la buena noticia, señalando que "podría regresar para los partidos contra el Real Madrid, como ya había revelado José Mourinho".



¿Cuándo juega el Benfica contra el Real Madrid?

Los partidos de play offs frente al equipo 'merengue' están programados para el martes 17 de febrero (ida), a las 3:00 p.m. en el estadio Da Luz (Lisboa). El encuentro de vuelta será en el mítico Santiago Bernabéu (Madrid), el miércoles 25 de febrero, también a la misma hora que el primer duelo entre ambos.



Cabe recordar que tanto el Benfica, como el Real Madrid, no lograron quedar entre los primeros ocho lugares de la tabla de posiciones de la fase liga de la Champions League, y por eso deberán medirse en este repechaje para seguir en la competición. Casualmente en la última jornada ya se enfrentaron, con victoria 4-2 para los portugueses, con un gol histórico del arquero Anatoli Trubin.