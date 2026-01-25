Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vasco da Gama venció 3-0 a Boavista con golazo de Carlos Gómez y dos asistencias de Johan Rojas

Vasco da Gama venció 3-0 a Boavista con golazo de Carlos Gómez y dos asistencias de Johan Rojas

En la cuarta fecha del Torneo Carioca, Vasco da Gama goleó a Boavista con el protagonismo de los colombianos Carlos Gómez y Johan Rojas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Carlos Gómez celebrando su gol en Boavista vs. Vasco da Gama.
Carlos Gómez celebrando su gol en Boavista vs. Vasco da Gama.
Vasco da Gama.

Publicidad

Publicidad

Publicidad