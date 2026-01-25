Vasco da Gama venció 3-0 a Boavista con golazo de Carlos Gómez y dos asistencias de Johan Rojas

Vasco da Gama venció al Boavista por 3-0 el domingo (25) en el Estadio Elcyr Resende. Puma Rodríguez anotó un gol en cada tiempo y Carlos Andrés Gómez completó el marcador.

El jueves 29 de enero, el Gigante da Colina debuta en el Campeonato Brasileño 2026 contra el Mirassol. El primer partido de la competición será como visitante, en Maião.

EL JUEGO

La primera mitad se encaminaba al empate sin goles cuando Puma Rodríguez apareció en el momento y lugar justo en el minuto 46 para enviar el balón al fondo de la red. 1-0 Vasco.



O gol de Puma Rodríguez para abrir o placar diante do Boavista em Saquarema.



Assistência de Andrés Gómez para dar mais uma participação direta em gol com a nossa camisa. pic.twitter.com/H6biNUefgr — analisavasco (@AnalisaCRVG) January 26, 2026

En la recta final, lo volvió a hacer. En el minuto 19, Rojas se deslizó desde la banda derecha hacia el centro y encontró a Puma Rodríguez en el área. El uruguayo metió el balón al fondo de la red, sin darle ninguna oportunidad al portero del Boavista. 2-0 Vasco.

O gol de Puma Rodríguez para ampliar a parada lá em Saquarema contra o Boavista.



Bonito passe de Rojas e bonito chute do nosso uruguaio. pic.twitter.com/52xBCgIKQK — analisavasco (@AnalisaCRVG) January 26, 2026

Poco después, en el minuto 24, Andrés Gómez aprovechó un error defensivo para disparar desde lejos y sellar la victoria del Vasco con un fantástico gol. 3-0 Vasco.

Pff que Golazo acaba de marcar Carlos Andrés Gómez en el arranque del Brasileirao 🔥pic.twitter.com/b5BKxa6Xk5 — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) January 26, 2026