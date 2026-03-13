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Gol Caracol  / Real Madrid se lamenta; otra figura se lesionó y será baja contra Manchester City en Champions

Real Madrid se lamenta; otra figura se lesionó y será baja contra Manchester City en Champions

Desde el Real Madrid indicaron que otro futbolista recayó una lesión y se perderá los próximos partidos, incluyendo la vuelta de los octavos de final de Champions League frente los 'ciudadanos'.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Real Madrid está sufriendo esta temporada con el tema de las lesiones.
Real Madrid está sufriendo esta temporada con el tema de las lesiones.
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