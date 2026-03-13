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Gol Caracol  / Real Madrid vs. Elche: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Liga de España

Real Madrid vs. Elche: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido por Liga de España

Nuevo reto en la Liga de España para el Real Madrid, plagado de bajas, en el Santiago Bernabéu. Los 'merengues' reciben al Elche; no se pierda este partido y prográmese.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Real Madrid recibe al Elche en una nueva jornada de la Liga de España.
Real Madrid recibe al Elche en una nueva jornada de la Liga de España.
EFE

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