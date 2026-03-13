¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5?

El ciclista mexicano, Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) recuperó la maglia azul de líder de la Tirreno Adriática, tras la disputa de la quinta etapa, ganada por el danés Micahel Valgren (EF Education EasyPost).

En una jornada de 184 kilómetros de recorrido rompepiernas, Valgren atacó a sus compañeros de fuga a 27 kilómetros para la llegada y solo pudo seguirle durante unos kilómetros el francés Julian Alaphilippe, con el pelotón de los favoritos a la victoria final a dos minutos.

La diferencia se redujo a un minuto 20 segundos cuando quedaban solo 9 km para la meta y pese a que aún quedaba una última subida al Santuario Beato Sainte, la victoria de la etapa no se le iba a escapar a los fugados.

En ese último ascenso del día, Valgren distanció a Alaphilippe para asegurarse la victoria del tramo, mientras que por detrás Del Toro imprimió un fuerte ritmo en el pelotón.



El ecuatoriano Richard Carapaz atacó a falta de tres kilómetros para la pancarta, pero sin éxito. Poco después fue Del Toro el que pasó a la ofensiva y solo pudo seguirle el estadounidense Mateo Jorgenson.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, corre la Tirreno Adriático 2026 con el Movistar Team Getty Images

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Este dúo cruzó la meta once segundos después de que lo hiciera Valgren, mientras que el italiano Giulio Pellizzari, que comenzó la etapa como líder, se dejó 28 segundos con respecto al vencedor y 17 con Del Toro, que de esta manera recuperaba el liderato perdido el día anterior.

En la general, el mexicano aventaja en 23 segundos a Pellizzari, en 34'' a Jorgenson y en 44'' al esloveno Primoz Roglic, mientras que el mejor colombiano es Santiago Buitrago, de décimo, a 1' 28''. Sin embargo, las miradas en territorio 'cafetero' también se centraron en Nairo Quintana, quien aprovechó la montaña para brillar y firmar el mejor resultado de etapa en lo que va de esta competencia.

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El boyacense del Movistar Team cruzó la meta en el puesto 14, a 52 segundos del vencedor, Micahel Valgren. Eso le permitió subir posiciones en la clasificación general, quedando de 21, cerca del top 20, a tres minutos y 51 segundos del joven mexicano, Isaac del Toro.