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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 5?

Aprovechando la montaña, que es donde suele brillar, el colombiano Nairo Quintana firmó un buen resultado, siendo su mejor resultado en lo que va de esta carrera.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la etapa 5 de la Tirreno Adriático 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la etapa 5 de la Tirreno Adriático 2026
Getty Images

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