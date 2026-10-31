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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el gol de Jhon Emerson Córdoba en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina

Vea acá el gol de Jhon Emerson Córdoba en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina

El delantero colombiano, Jhon Emerson Córdoba, marcó para Instituto en duelo contra Estudiantes, por una nueva jornada de la Liga de Argentina. ¡Vea acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Jhon Emerson Córdoba celebra su gol con Instituto frente a Estudiantes de la Plata.
Jhon Emerson Córdoba celebra su gol con Instituto frente a Estudiantes de la Plata.
Foto: captura de pantalla de video

Instituto Atlético Central Córdoba, que tiene en sus filas al colombiano Jhon Emerson Córdoba, visitó este sábado a Estudiantes de la Plata, en partido por la Liga de Argentina.

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Precisamente, el exMillonarios anotó uno de los goles de su club en el 3-3 final en el Estadio Uno de la Plata.

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El 'cafetero' estableció el 0-3 parcial, a los 53 minutos, tras definir cruzado, al segundo palo, y vencer así la resistencia de Fernando Muslera.

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Vea acá el gol de Jhon Emerson Córdoba en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina:

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