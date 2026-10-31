Instituto Atlético Central Córdoba, que tiene en sus filas al colombiano Jhon Emerson Córdoba, visitó este sábado a Estudiantes de la Plata, en partido por la Liga de Argentina.
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Precisamente, el exMillonarios anotó uno de los goles de su club en el 3-3 final en el Estadio Uno de la Plata.
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El 'cafetero' estableció el 0-3 parcial, a los 53 minutos, tras definir cruzado, al segundo palo, y vencer así la resistencia de Fernando Muslera.
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Vea acá el gol de Jhon Emerson Córdoba en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina:
GOLEA LA GLORIA EN UNO: Jhon Córdoba le pegó al primer palo y marcó el 3-0 de Instituto contra Estudiantes.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026
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