Instituto Atlético Central Córdoba, que tiene en sus filas al colombiano Jhon Emerson Córdoba, visitó este sábado a Estudiantes de la Plata, en partido por la Liga de Argentina.

Precisamente, el exMillonarios anotó uno de los goles de su club en el 3-3 final en el Estadio Uno de la Plata.

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El 'cafetero' estableció el 0-3 parcial, a los 53 minutos, tras definir cruzado, al segundo palo, y vencer así la resistencia de Fernando Muslera.

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Vea acá el gol de Jhon Emerson Córdoba en Estudiantes vs. Instituto por la Liga de Argentina: