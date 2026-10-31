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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 3-2 Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 3-2 Junior

Llaneros supo aprovechar las falencias en la zona posterior de Junior para quedarse con tres puntos vitales en Villavicencio. ¡Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Acción de juego entre Llaneros vs. Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Llaneros vs. Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Llaneros y Junior de Barranquilla se enfrentaron este sábado 31 de octubre en el estadio Bello Horizonte- Rey Pelé, en partido válido por la jornada número 17 de la Liga BetPlay II-2026.

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Fue un duelo en el que ambos clubes aprovecharon las falencias del otro en la parte posterior, pero finalmente la balanza se inclinó a favor del elenco de la 'Media Colombia' por marcador de 3-2.

La formación titular de Llaneros vs. Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
La formación titular de Llaneros vs. Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Llaneros

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Tres puntos valiosos para los de Villavicencio, mismos que les permiten seguir soñando con la posibilidad de ingresar a los ochos mejores del campeonato. Llaneros llegó a 20 unidades, en 17 compromisos disputados, ubicándose parcialmente en la casilla trece.

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Por su parte, el actual bicampeón del fútbol profesional colombiano, le dijo adiós definitivo a esas opciones de defender título. Los dirigidos por Sebastián Viera se quedaron en 16 enteros.

Fueron los dueños de casa los que se fueron arriba en el marcador. Juan José Ramírez, al minuto 17, logró vencer a Mauro Silveira para establecer el 1-0 en el tablero y poner a celebrar a los hinchas en las tribunas del Bello Horizonte-Rey Pelé.

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Luego de verse abajo en el tablero, Junior fue al frente, pero sólo pudo encontrar la paridad hasta la parte complementaria por intermedio de Yimmi Chará (50').

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No obstante, la alegría duró poco para los 'curramberos', ya que cinco minutos más tarde, Jhojan Escobar, de un certero cabezazo previo a un centro de Jhon Vásquez, decretó el 2-1.

Pero al 73', y por la vía del penalti, Junior logró el 2-2. Guillermo Paiva se paró frente al balón y estableció el 2-2.

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Sin embargo, los de Villavicencio anotaron un tanto más también desde el punto blanco del penalti. Néider Ospina, al minuto 80, puso el 3-2 definitivo.

Junior perdió en su visita a Llaneros por la fecha 17 de la Liga II-2026.
Junior perdió en su visita a Llaneros por la fecha 17 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 3-2 Junior:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1Atlético Nacional16112332131935
2América16104231121934
3Deportivo Cali1686224101430
4Bucaramanga167722516928
5Santa Fe168442317628
6Millonarios1668224141026
7Once Caldas176652118324
8Medellín167272324-123
9Águilas Doradas165742120122
10Cúcuta166371824-621
11Tolima165561819-120
12Internacional174852123-220
13Llaneros176291923-420
14Alianza165381627-1118
15Deportivo Pereira163851219-717
16Junior173772327-416
17Boyacá Chicó164481326-1316
18Jaguares163491729-1213
19Fortaleza161961724-712
20Pasto1633101124-1312
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