Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 3-2 Junior:

Llaneros y Junior de Barranquilla se enfrentaron este sábado 31 de octubre en el estadio Bello Horizonte- Rey Pelé, en partido válido por la jornada número 17 de la Liga BetPlay II-2026.

Fue un duelo en el que ambos clubes aprovecharon las falencias del otro en la parte posterior, pero finalmente la balanza se inclinó a favor del elenco de la 'Media Colombia' por marcador de 3-2.

La formación titular de Llaneros vs. Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Llaneros

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Tres puntos valiosos para los de Villavicencio, mismos que les permiten seguir soñando con la posibilidad de ingresar a los ochos mejores del campeonato. Llaneros llegó a 20 unidades, en 17 compromisos disputados, ubicándose parcialmente en la casilla trece.

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Por su parte, el actual bicampeón del fútbol profesional colombiano, le dijo adiós definitivo a esas opciones de defender título. Los dirigidos por Sebastián Viera se quedaron en 16 enteros.



Fueron los dueños de casa los que se fueron arriba en el marcador. Juan José Ramírez, al minuto 17, logró vencer a Mauro Silveira para establecer el 1-0 en el tablero y poner a celebrar a los hinchas en las tribunas del Bello Horizonte-Rey Pelé.

Luego de verse abajo en el tablero, Junior fue al frente, pero sólo pudo encontrar la paridad hasta la parte complementaria por intermedio de Yimmi Chará (50').

⌚🏟️ ¡FINAL EN EL BELLO HORIZONTE-REY PELÉ! ⌚



Llaneros 🐴 se impuso a Junior de Barranquilla 🦈, en partido válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.#GolCaracol #SiempreFutbol pic.twitter.com/cFUc9YbF6g — Gol Caracol (@GolCaracol) November 1, 2026

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No obstante, la alegría duró poco para los 'curramberos', ya que cinco minutos más tarde, Jhojan Escobar, de un certero cabezazo previo a un centro de Jhon Vásquez, decretó el 2-1.

Pero al 73', y por la vía del penalti, Junior logró el 2-2. Guillermo Paiva se paró frente al balón y estableció el 2-2.

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Sin embargo, los de Villavicencio anotaron un tanto más también desde el punto blanco del penalti. Néider Ospina, al minuto 80, puso el 3-2 definitivo.

Junior perdió en su visita a Llaneros por la fecha 17 de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 3-2 Junior: