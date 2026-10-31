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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Psicológicamente, Junior no ha podido", la dura autocrítica de Yimmi Chará tras perder con Llaneros

"Psicológicamente, Junior no ha podido", la dura autocrítica de Yimmi Chará tras perder con Llaneros

Yimmi Chará dejó unas claras palabras para explicar el desplome del Junior en la Liga BetPlay II-2026, tras haber logrado dos títulos consecutivos. ¡Acá lo que dijo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Junior perdió en su visita a Llaneros por la fecha 17 de la Liga II-2026.
Junior perdió en su visita a Llaneros por la fecha 17 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

La dura derrota sufrida este sábado por Junior de Barranquilla, a manos de Llaneros por 3-2 en Liga BetPlay II-2026, dejó un panorama preocupante y desalentador en el vestuario del 'tiburón', que le dijo adiós a sus opciones de repetir título.

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Al término del encuentro de la fecha 17 en el Bello Horizonte-Rey Pelé, Yimmi Chará fue contundente al analizar la fragilidad del colectivo de la escuadra 'currambera' en ambas áreas; los errores que le costaron al Junior una eliminación temprana.

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"Lo que dice el 'profe' (Mario Roberto Viera), muchos errores en la parte de atrás que nos costaron muchos goles. Creo que esa ha sido la diferencia, que nosotros no hemos sido contundentes en la parte de arriba, y en la parte de atrás, no hemos podido ser ese equipo sólido que fuimos en los campeonatos anteriores", expresó en charla con los medios de comunicación.

Acción de juego entre Llaneros vs. Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Llaneros vs. Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Asimismo, el futbolista del Junior no ocultó el bajón en lo mental que atraviesa el plantel, al señalar que está "anímicamente golpeado, el equipo psicológicamente no ha podido. En muchos partidos con resultados adversos, ha sido difícil levantarnos, y fue así gran parte del campeonato. No pudimos encontrar ese nivel que nos dé esa regularidad en el torneo y hay que seguir trabajando, terminar de la mejor manera".

En esa misma línea de diagnóstico, el asistente técnico Mario Roberto Viera profundizó en las fallas tácticas que terminaron decantando el compromiso a favor del conjunto local, haciendo hincapié en la falta de balance durante las transiciones ofensivas.

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"Indudablemente que uno siempre viene a lograr lo mejor, el mejor rendimiento del equipo, pero cometimos muchos errores de concepto. De la mejor versión nuestra cuando atacábamos, nos encontramos con la peor versión nuestra cuando nos contragolpeaban. Nos definieron el partido, defendimos mal en su momento, y cuando atacamos, no supimos responder. Creo que un poco la desesperación, la situación que está viviendo el equipo, que indudablemente no es la normal y eso te lleva a cometer errores de conceptos, que fue lo que ocurrió hoy (sábado)", explicó Viera.

Junior perdió con Llaneros en la fecha 17 de la Liga II-2026.
Junior perdió con Llaneros en la fecha 17 de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

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A su vez, detalló cómo la pérdida del control de las segundas jugadas terminó desarmando la estructura del equipo.

"Lo más complicado no fue llegarles, porque por momentos, llegamos por los costados; fue cuando le rebotaba en la segunda pelota, y allí es donde ellos se replegaban e iniciaban el contragolpe, así fueron muchas de las ocasiones que ellos tuvieron. Nosotros no supimos romper y marcar en ataque, después lo resolvimos, pero lógicamente entró la desesperación de ir con el marcador adverso, y después logramos el empate y luego vino el gol de ellos. Allí la desesperación hace que cometamos errores, quedamos mal parados. El local encontró los goles en el momento justo", concluyó.

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