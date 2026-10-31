La Selección Colombia, atenta a Carlos Andrés Gómez; hay mala noticia desde Vasco da Gama

La Selección Colombia sigue de cerca la situación de Carlos Andrés Gómez, quien atraviesa un complicado momento físico en el fútbol brasileño. El extremo colombiano no estará disponible para Vasco da Gama en su próximo compromiso frente a Palmeiras, debido a una lesión en el pie izquierdo que le ha generado molestias durante las últimas semanas. La situación enciende las alarmas, teniendo en cuenta que el futbolista viene de ser convocado por el combinado nacional.

De acuerdo con información publicada por Globo Esporte, el problema físico del atacante se agravó durante el encuentro frente a Corinthians, en el que Vasco consiguió una victoria por 3-2. El medio explicó que "la lesión ocurrió el pasado sábado, en la victoria por 3-2 sobre Corinthians. Gómez se quejó de dolor en el pie izquierdo al inicio del duelo, incluso intentó seguir en el campo, pero no pudo soportarlo y fue sustituido por Marino Hinestroza, héroe de la victoria del Vasco, en el minuto 33 de la primera parte".

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La preocupación aumenta porque el inconveniente no es reciente y el colombiano lleva varias semanas jugando con molestias. Sobre este panorama, el informe señala que "el problema en la región no es nada nuevo para el número 11, que lleva semanas viviendo con incomodidad. Sin tiempo libre, ya que fue convocado por la selección colombiana, no pudo descansar durante la Fecha de la FIFA y desde entonces ha estado actuando en sacrificio".

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Esta situación ya comenzó a tener consecuencias en la participación del extremo con el conjunto brasileño. De hecho, no pudo estar en el clásico frente a Flamengo y tampoco será tenido en cuenta para el importante compromiso ante Palmeiras. Globo Esporte confirmó que "Gómez se perdió el derbi contra Flamengo durante la semana y ahora también estará ausente en la ida de la semifinal de la Copa do Brasil. El Vasco se enfrenta al Palmeiras fuera de casa a las 16:00 este domingo".



Ahora, la atención estará puesta en su recuperación y en el tiempo que necesitará para volver a competir. En la Selección Colombia estarán pendientes de su evolución, pues el objetivo será que pueda recuperar su mejor condición física para los próximos compromisos internacionales.

Convocados por Vasco da Gama

Léo Jardim

Daniel Fuzato

Pablo

Paulo Henrique

Puma Rodríguez

Cuiabano

Alan Saldivia

Gabriel Pereira

Lucas Freitas

Robert Renan

Jair

Lescano

Ramón Rique

Sosa

Tchê Tchê

Thiago Mendes;

Adson

Brenner

Bruno Duarte

Colidio

David

Marino Hinestroza

Nuno Moreira