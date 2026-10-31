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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gabriela Rodríguez y Lorena Bedoya, campeonas con Cruzeiro en la Copa Libertadores Femenina

Gabriela Rodríguez y Lorena Bedoya, campeonas con Cruzeiro en la Copa Libertadores Femenina

Cruzeiro, equipo donde militan las colombianas Gabriela Rodríguez y Lorena Bedoya, se impuso 5-4 en los penaltis tras el 4-4 en el tiempo reglamentario, y acabó con el reinado de Corinthians en la Copa Libertadores Femenina.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Cruzeiro se coronó campeón en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Cruzeiro se coronó campeón en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto: AFP

Cruzeiro frenó este sábado la racha triunfal de Corinthians. En el duelo de cuadros brasileños, lo venció en la definición por penaltis 5-4 tras el empate 4-4 durante los 90 minutos, y se hizo con el título de campeón de la final de la Copa Libertadores Femenina que se disputó en la capital ecuatoriana. En las azules se consagraron las colombianas Lorena Bedoya y Gabriela Rodríguez.

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La arquera Rodrigues atajó el último penalti a Gi Fernandes, para cerrar la serie por 5-4 en la primera participación de Cruzeiro en el torneo, y para cortar una racha de tres títulos consecutivos y seis en total del Corinthians.

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De Cruzeiro marcaron en los penaltis: Byanca Brasil, Leticia Ferreira, Michel Romero, Victoria Calhau y Milena Ferreira, el disparo de Pri Back lo atajó la portera Lele, y la colombiana Lorena Bedoya lanzó su disparo fuera del arco.

Cruzeiro se coronó campeón en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Cruzeiro se coronó campeón en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto: AFP

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Por su parte, de Corinthians acertaron en los penaltis: Victoria Albuquerque, Duda Sampaio, Belén Aquino y Thais Ferreira, mientras que fallaron Jaqueline, la 'cafetera' Gisela Robledo y Gi Fernandes, cuyo remate lo tapó la golera Rodriguez.

Gabi Zanotti inauguró el marcador durante los 90 minutos, con un preciso golpe de cabeza hacia el costado izquierdo de la portera Rodrigues, tras un centro de la extrema derecha Gi Fernandes.

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Una mala salida de la defensa Isadora Amaral del Cruzeiro, la aprovechó Victoria Albuquerque que, con pase retrasado y rasante dejó a boca de gol a Gabi Zanotti, que con disparo a media altura anotó el segundo del Corinthians.

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El tercero de Corinthians llegó a través de Victoria Albuquerque, tras una acción colectiva en la que Duda Sampaio distrajo a las defensas y la portera contraria.

Corinthians perdió con Cruzeiro en la final de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Corinthians perdió con Cruzeiro en la final de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto: AFP

El descuento de Cruzeiro llegó por medio de Byanca Brasil, que aprovechó un rebote y remató a placer.

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La arquera Lele cometió falta penalti a Marilia Furiel y Calhau lo transformó en el segundo gol de Cruzeiro.

Victoria Albuquerque anotó el cuarto del campeón.

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Ketlin que reemplazó a Amaral Isadora convirtió el tercero de Cruzeiro y su ansiado empate lo logró Leticia Ferreira.

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- Ficha técnica:

4. Corinthians: Lele; Tamires (m.83, Juliete), Ferreira, Érika, Thais Regina, Gi Fernandes; Leticia Monteiro, Dayana Rodríguez (m.69, Belén Aquino), Duda Sampaio; Victoria Albuquerque y Gabi Zanotti (m.83, Robledo).

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Entrenadora: Emily Lima

4. Cruzeiro: Rodrigues; Victoria Calhau, Amaral Isadora (m.58, Ketlin), Giménez; Gisseli (m.58, Leticia), Flávia (m.58, Pri Back), Bedoya, Alves (m.88, Leticia Ferreira); Vanessinha, Byanca Brasil y Marilia Furiel (m.79, Romero).

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Entrenador: Jonas Urias.

Goles: 1-0, m.4: Gabi Zanoretti. 2-0, m.42: Gabi Zanotti. 3-0, m.49: Victoria Albuquerque. 3-1, m.52, Byanca Brasil. 4-0, m.67: Victoria Albuquerque. 4-2, m.57: Victoria Calhau. 4-3, m.75: Ketlin; 4-4, m.91: Letici Ferreira.

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Árbitra: Dione Rissios, de Chile, asistida desde el VAR por la peruana Milagros Arruela, amonestó a Regina y Dayana Rodríguez, de Corinthians y a Bedoya, Leticia Ferreira, de Cruzeiro.

Incidencias: Partido de la final de la decimoctava edición de la Copa Libertadores Femenina disputado este sábado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga de Quito, en la capital ecuatoriana.

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