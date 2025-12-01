Día, hora y dónde ver en TV la decisiva fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Dimayor determinó este lunes los días y horarios para los compromisos de la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga II 2025 del fútbol colombiano, en los que Junior de Barranquilla, con 8 puntos, y Deportes Tolima, con 10 unidades, marchan como líderes en los grupos A y B, respectivamente.
Con ese panorama, los duelos de miércoles 3 y jueves 4 de diciembre serán fundamentales para 'tiburones' y 'pijaos', ya que un nuevo triunfo pondría a los de Alfredo Arias con un pie en la final, y a los dirigidos por Lucas González clasificado para la disputa del título en este segundo semestre de la temporada.
CUADRANGULARES SEMIFINALES
FECHA 5
GRUPO A
JUEVES 4 DE DICIEMBRE
GRUPO B
MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE
Publicidad
Televisión: Win+