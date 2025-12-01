Yeison López, premiado como Deportista del Año 2025 por el diario El Espectador

La gala de premiación al ‘Deportista del Año El Espectador 2025’ se llevó a cabo en Bogotá, donde no solo se exaltaron a las estrellas del presente, ya que también hubo distinciones y homenajes especiales.

El trofeo principal fue para Yeison López, campeón del mundo en levantamiento de pesas 88 kg. con doble récord orbital.

La segunda casilla correspondió a Natalia Linares, bronce en salto largo durante el Mundial de Atletismo de Tokio, Japón. Mientras que el tercer lugar quedó en manos de Gabriela Rueda, patinadora de velocidad con múltiples medallas de oro en Juegos Mundiales y en el Mundial de Carreras.



Ganadores, ‘Deportista del Año El Espectador 2025’

Acá, todos los premiados:

⦁ Deportista del año 2025

- Primer puesto: Yeison López (pesas), campeón del mundo en 88 kg. con doble récord orbital.

- Segundo puesto: Natalia Linares (atletismo), bronce en salto largo en el Mundial de Tokio, Japón.

- Tercer puesto: Gabriela Rueda (patinaje), multicampeona en Juegos Mundiales y en el Mundial de Carreras

⦁ Deportista paralímpico del año

- Primer puesto: María Angélica Bernal (tenis en silla de ruedas), top 10 del mundo y subtítulo en Wimbledon.

- Segundo puesto: Karen Palomeque (atletismo), récord orbital de 200 metros planos en el Mundial.

- Tercerpuesto: Francisco Sanclemente (atletismo en silla de ruedas), campeón de varias maratones internacionales.

⦁ Equipo del año

- Selección Colombia de Patinaje de Carreras: título absoluto en el Mundial de Pista y Ruta.

⦁ Revelación del año

- Isabella Bedoya (natación): oro en 50 metros libres en Panamericanos Juveniles.

⦁ Juvenil del año

- Primer puesto: Tomás Restrepo (golf), ganador de la Copa Mundo Junior.

- Segundo puesto: Kollin Castro (patinaje), multicampeona internacional.

- Tercer puesto: Sebastián Olivares (pesas), triple oro y récord del mundo en envión.

⦁ ‘Gamer’ del año

- Samuel Felipe Ruiz ‘Sorumi’.

⦁ Entrenador del año

- Luis Arrieta (pesas): seleccionador nacional por múltiples títulos internacionales de sus dirigidos.

⦁ Dirigente del año

- Ramón Jesurún: presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por 5 clasificaciones de las selecciones nacionales a diferentes Mundiales.

⦁ Reconocimiento especial

- Olga Barona, exdirectora del galardón ‘Deportista del Año El Espectador’, y Guillermo Ordoñez, periodista del mismo diario.

⦁ Premio Guillermo Cano al juego limpio

- Organización Epopeya (montañismo) por escalar las cumbres de los Andes para promover la donación de órganos en Colombia.

⦁ Premio al más votado por el público

- Tomás Restrepo (golf).

⦁ Premio vida y obra

- Alfonso Cañón (fútbol): leyenda y multicampeón con Santa Fe y goleador histórico del club.



Alfonso Cañón, exaltado por su vida y obra. Imagen: El Espectador.