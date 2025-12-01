Bombazo en la Liga BetPlay; viejo conocido del Deportivo Cali volvería al club

Según información desde Brasil, Juan Ignacio Dinenno volvería a la Liga BetPlay con el Deportivo Cali para el próximo año. El delantero no seguiría en Sao Paulo, tras no colmar las expectativas que tenían tras su fichaje y regresaría al cuadro 'azucarero,' donde tuvo uno de las mejores etapas de su carrera.

El periodista conocedor de fichajes, César Luis Merlo, fue el que dio la noticia en un artículo del diario carioca 'UOL'. "El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, de 31 años, cuyo contrato con el São Paulo vence en diciembre, se encuentra en negociaciones avanzadas para regresar al Deportivo Cali", fue lo que escribió este domingo.

🚨Juan Dinenno deja São Paulo y está cerca de volver a Deportivo Cali. ⬇️https://t.co/S7mUN2JYjj pic.twitter.com/iSA09XluBy — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 30, 2025

El argentino, no estaría en los planes de la directiva del Sao Paulo para seguir en el equipo, dado su tendencia a las lesiones y su bajo nivel cuando ha estado en la cancha. Llegó al cuadro paulista en junio de este año, procedente de Cruzeiro, pero no ha podido tener la continuidad necesaria, apenas ha disputado ocho partidos en los seis meses que lleva en el club, con tan solo una anotación convertida, por lo que los altos mandos del equipo buscarían su salida. "El Tricolor decidió no ejercer la cláusula de compra estipulada en su contrato", mencionó el comunicador en la nota.



Dinenno arribaría al Deportivo Cali como agente libre, luego de diversos pasos en el fútbol del exterior, en Pumas UNAM, Cruzeiro y Sao Paulo. En el conjunto mexicano fue donde cosechó los mejores números, jugó 147 partidos, en los que anotó 60 goles y dio 10 asistencias, en sus cuatro años en el club. Luego, fue al elenco de Belo Horizonte, donde no fue titular indiscutible, pero en el que consiguió participar en 27 juegos, con ocho tantos y una asistencia en su haber.

Juan Ignacio Dinenno, delantero argentino, en su etapa en el Deportivo Cali Foto: Getty Images

El jugador de 31 años retornaría al equipo donde mostró un grandísimo nivel que lo hizo ser considerado como uno de los mejores delanteros de nuestro balompié. Desde su llegada en enero de 2019, el atacante disputó 60 encuentros con los verdiblancos, anotando 27 goles y ayudando a sus compañeros con cinco pases para gol. Dinenno, pese a su historial con las lesiones, estaría al cien por ciento para jugar, por lo que sería una muy buena alternativa para el técnico Alberto Gamero para ponerlo como delantero centro titular o como alternativa de Avilés Hurtado. De darse el fichaje, el Cali mostraría ambición de armar un proyecto competitivo, con la llegada de los nuevos inversores, en busca de volver a los sitios de privilegio del fútbol colombiano.