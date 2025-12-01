Movimiento en Millonarios, en medio del mercado de fichajes; dan como un hecho salida de figura

Millonarios ya completa varios días de pretemporada pensando en la temporada 2026, bajo la orientación del cuerpo técnico que lidera Hernán Torres, y la única novedad se dio con la llegada del habilidoso Carlos Darwin Quintero, quien llegó procedente del Deportivo Pereira. Pero mientras se cierran negociaciones de nuevos fichajes, también se viene hablando de salida de jugadores que ya acumulan varios años vestidos de azul, como en el caso del costarricense Juan Pablo Vargas.

El costarricense tendría todo listo para convertirse en nueva cara del Puebla, de México, según lo informó hace algunas horas el periodista César Luis Merlo en su cuenta de 'X'. Además de eso, se viene indicando que Vargas adelantará trámites de rigor en los próximos días y de esa manera poder viajar a presentarse a la disciplina de su nueva divisa.

El fubolista 'tico' llegó a las huestes de los 'embajadores' en el año 2021 y alcanzó un rendimiento que logró cautivar a los hinchas del conjunto capitalino. Además de eso, también fue pieza clave en la obtención de los títulos del fútbol colombiano así: Copa BetPlay 2022, Liga BetPlay 2023-1 y Superliga 2024.

De inmediato y aunque no se ha hecho oficial, ni en Bogotá, ni en Puebla, la noticia; en las redes sociales se dieron reacciones ante la inminente partida de los seguidores albiazules, que en muchos casos hicieron hincapié en que Vargas bajó su rendimiento en el último tiempo y en otros, también se apuntó que había cumplido su ciclo.



Juan Pablo Vargas, que bajó su valor de mercado Foto: X/ @MillosFCoficial

De esa forma, Millonarios seguiría liberando plazas de extranjeros, como quiera que ya se presentó la partida del mediocampista brasileño Bruno Savio, quien terminó su contrato la semana anterior.

Se tiene la expectativa ahora que se comiencen a cerrar negociaciones relacionadas con las solicitudes realizadas por el profesor Torres, ya que se debe tener figuración en el próximo año, después del mal desempeño en la Liga II 2025 del balompié de nuestro país.