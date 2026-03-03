Este miércoles, en el estadio Tomas Adolfo Duco, Huracán superó 3-1 a Belgrano, por la jornada 8 de la Liga de Argentina. El colombiano Óscar Cortés anotó el segundo tanto en la cuenta del 'globo'.

A los 20 minutos, Cortés aprovechó un error de la defensa rival y metió un zurdazo letal que se coló en el arco.

Vea el gol de Óscar Cortés en Huracán vs. Belgrano, en la Liga de Argentina: