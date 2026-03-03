Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Óscar Cortés en Huracán vs. Belgrano, en la Liga de Argentina

Vea el gol de Óscar Cortés en Huracán vs. Belgrano, en la Liga de Argentina

Huracán venció 3-1 a Belgrano en la Liga de Argentina con gran protagonismo del colombiano Óscar Cortés, quien anotó el segundo tanto del 'Globo'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Óscar Cortés celebrando su gol en Huracán vs. Belgrano.
Huracán.

