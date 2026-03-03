Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este miércoles, en el estadio Tomas Adolfo Duco, Huracán superó 3-1 a Belgrano, por la jornada 8 de la Liga de Argentina. El colombiano Óscar Cortés anotó el segundo tanto en la cuenta del 'globo'.
A los 20 minutos, Cortés aprovechó un error de la defensa rival y metió un zurdazo letal que se coló en el arco.
Vea el gol de Óscar Cortés en Huracán vs. Belgrano, en la Liga de Argentina:
¡ERROR DEL MUDO VÁZQUEZ Y SEGUNDO DEL GLOBO! Golazo de Óscar Cortés para marcar el 2-0 de Huracán ante Belgrano.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026
📺 #ESPN pic.twitter.com/D3eIWXDK9t