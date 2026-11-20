En la ciudad de Barranquilla se palpitan las horas previas a la final de la Copa Sudamericana que jugarán Boca Juniors y Atlético Mineiro, cuyo toque inicial se dará este sábado 21 de noviembre, a las 5:30 p.m., en el estadio Metropolitano. Y en medio de la previa, un buen número de personajes se han hecho presentes en la capital del Atlántico.

Uno de ellos fue Mauricio 'Chicho' Serna, quien recibió los saludos de los hinchas de los 'xeneizes' y que tuvo contacto con los medios de comunicación argentinos que están en suelo colombiano desde hace varios días.

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El exjugador del club argentino y que hizo parte de la directiva que comanda Juan Román Riquelme hasta hace un tiempo, atendió a 'TNT Sports' Argentina e hizo inicialmente un análisis de la labor del cuerpo técnico, que poco a poco a ido obteniendo objetivos y que se encuentra cerca de ganar la Sudamericana.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, colombianos de Boca Juniors. Boca Juniors.

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"Boca Juniors ha hecho un gran semestre con el 'Vasco' Arruabarrena, viene manteniendo una gran regularidad, de parte del del cuerpo técnico viene recuperando a varios jugadores, manteniendo a todos a nivel, porque cuando entran desde el banquillo no desentonan y eso es importante. También se saben los once titulares de memoria, eso es bastante importante. Los jugadores están en un muy buen nivel", explicó el antioqueño con claridad.



Serna también se mostró sentimental cuando le indagaron por el hecho de no estar en el seno de Boca Juniors en la actualidad. "Claro que se extraña muchísimo, muy difícil cuando uno puede seguir y toma una decisión de dar un paso al costado. Claro que yo no me siento afuera porque yo sigo en contacto con mis amigos, hablando mucho con Román (Riquelme), quien es mi gran amigo, aunque no dependo del club. Es decir yo soy un hincha con privilegios. Y bueno, ahora que hablé con Román, lo vi siempre tranquilo, como es él".

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Cabe indicar que además han estado cercanos a la casa del equipo argentino los exjugadores Óscar Córdoba y Fabián Vargas, a quienes también los han asediado los seguidores de Boca en diferentes momentos.