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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Kevin Viveros, en Coritiba vs. Athletico Paranaense, por el Brasileirao

Vea el gol de Kevin Viveros, en Coritiba vs. Athletico Paranaense, por el Brasileirao

El colombiano volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño, con gran cobro desde el tiro penalti, en donde es infalible. Vea su nueva anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Kevin Viveros Athletico Paranaense
Kevin Viveros, delantero colombiano en Athletico Paranaense
Athletico Oficial

Este viernes 11 de septiembre, Athletico Paranaense enfrentó a Coritiba, por el duelo correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao.

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Y evidentemente, una de las principales del encuentro fue el colombiano Kevin Viveros, quien volvió a marcar. En esta ocasión, desde el punto penalti.

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Sin embargo, su tanto no sirvió mucho, pues, en el tiempo adicional, Coritiba hizo dos goles para igualar el encuentro con un 3-3 final.

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