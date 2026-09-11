Vea el gol de Kevin Viveros, en Coritiba vs. Athletico Paranaense, por el Brasileirao

Este viernes 11 de septiembre, Athletico Paranaense enfrentó a Coritiba, por el duelo correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao.

Y evidentemente, una de las principales del encuentro fue el colombiano Kevin Viveros, quien volvió a marcar. En esta ocasión, desde el punto penalti.

Sin embargo, su tanto no sirvió mucho, pues, en el tiempo adicional, Coritiba hizo dos goles para igualar el encuentro con un 3-3 final.